عبر أبشر توظيف..رابط وشروط التقديم في وظائف الأمن البيئي 1443 للرجال

صرحت لجنة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية المتاحة عبر بوابة أبشر للتوظيف، حيث توفرت وظائف شاغرة للرجال في القوات الخاصة للأمن البيئي على الرتب التالية :(عريف وكيل رقيب – رقيب) من مؤهلي شهادات الدبلوم الكليات المتوسطة (سنتان) وشهادات البكالوريوس أيضاً وذلك مطلوب عدة تخصصات ومجالات متنوعة، لابد أن يستوفي كل المتقدمين كافة الشروط والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية أبشر توظيف في المواعيد المحددة وحتى آخر موعد يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022م.

شروط التقديم في وظائف الأمن البيئي 1443

يشترط الجنسية السعودية باستثناء الذي نشأ مع والده حين خدمة البلاد في الخارج.

ألا يكون الشخص متزوجا من إمرأة أجنبية.

ينبغي أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون صدر حكم ضده في أي قضية ولا قد سجن من قبل.

يجب أن يكون لائق بدنياً وجسدنياً وأن يكون خالي من أي مرض يعوق أداء وظيفته العسكرية.

توفر المؤهل المناسب بحسب التخصصات المطلوبة.

ألا يكون قد فصل من أي وظيفة تابعة خاضعة للنظام العسكري.

إذا كان المؤهل من خارج المملكة لابد معادلة من وزارة التعليم السعودية.

التخصصات المطلوبة في تقديم الأمن البيئي

قد يهمك أيضاً: فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444..الشروط ورابط التقديم

رابط وطريقة تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443