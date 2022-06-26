عبر أبشر توظيف..رابط وشروط التقديم في وظائف الأمن البيئي 1443 للرجال
صرحت لجنة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية المتاحة عبر بوابة أبشر للتوظيف، حيث توفرت وظائف شاغرة للرجال في القوات الخاصة للأمن البيئي على الرتب التالية :(عريف وكيل رقيب – رقيب) من مؤهلي شهادات الدبلوم الكليات المتوسطة (سنتان) وشهادات البكالوريوس أيضاً وذلك مطلوب عدة تخصصات ومجالات متنوعة، لابد أن يستوفي كل المتقدمين كافة الشروط والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية أبشر توظيف في المواعيد المحددة وحتى آخر موعد يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022م.
شروط التقديم في وظائف الأمن البيئي 1443
- يشترط الجنسية السعودية باستثناء الذي نشأ مع والده حين خدمة البلاد في الخارج.
- ألا يكون الشخص متزوجا من إمرأة أجنبية.
- ينبغي أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون صدر حكم ضده في أي قضية ولا قد سجن من قبل.
- يجب أن يكون لائق بدنياً وجسدنياً وأن يكون خالي من أي مرض يعوق أداء وظيفته العسكرية.
- توفر المؤهل المناسب بحسب التخصصات المطلوبة.
- ألا يكون قد فصل من أي وظيفة تابعة خاضعة للنظام العسكري.
- إذا كان المؤهل من خارج المملكة لابد معادلة من وزارة التعليم السعودية.
التخصصات المطلوبة في تقديم الأمن البيئي
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رابط وطريقة تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443
- تسجيل الدخول عبر رابط بوابة أبشر توظيف.
- حدد من الوظائف المتاحة (وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي.
- سوف يظهر الإعلان اختر رقم الوظيفة حسب التخصص لديك وثم إرسال الطلب.
- بعدها سيظهر نموذج به حقول عليك تعبئة المعلومات المطلوبة بدقة شديدة مع مراعاة عدم وجود أي أخطاء.
- ثم رفع المستندات المطلوبة، عليك مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.
- يليها الضغط على تقديم الطلب بعد الموافقة على الشروط ثم النقر على مربع الإقرار والتعهد أن المعلومات صحيحة.
- حتى اكمال عملية التسجيل بنجاح.