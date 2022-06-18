كشفت وزارة الداخلية السعودية عن رابط وشروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022/1443 للدورة الثانية والخمسون والتي بدأ التسجيل فيها صباح اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر ذو القعدة 1443 ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ذو القعدة 1443، حيث تبدأ عملية التقديم في تمام الساعة العاشرة صباحا عبر منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022/1443

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل بيان موضح به لينك التقديم في كلية الملك فهد الأمنية والإجراءات المطلوبة والتي من أهمها الالتزام بمواعيد التسجيل المقررة وعدم قبول أي كشف طبي غير خارج من اللجنة الطبية التابعة للإدارة العامة للقبول والتسجيل في نفس الوقت التي ذكرت فيه أن أداء الاختبارات ستتم في المركز الوطني للقياس، لهذا على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط التالي (jobs.sa)

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443

حددت إدارة القبول في كلية الملك فهد الأمنية الشروط الضوابط اللازمة في عملية التسجيل بالدورة 52 للجامعيين والتي تضمنت كل من التالي:

يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ويحمل الجنسية السعودية.

ينبغي أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الطبية المطلوبة وان يكون جسم المتقدم رياضي يتناسب طوله مع وزنه.

يشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 عام.

يجب أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من أحدي الكليات العسكرية من قبل.

ينبغي أن لا يكون المتقدم متزوج من إمرة غير سعودية.

يشترط أن لا يكون المتقدم حاصل على تقدير أقل من جيد.

يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلات الشخصية.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443

يتمكن الراغبين في التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية ممن ينطبق عليهم الشروط والضوابط التقديم وفقاً للخطوات والإجراءات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

التوجه إلى الوظائف المتاحة.

اختيار الدورة 52 ضباط كلية الملك فهد الأمنية.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة مثل (رقم الهوية، اختيار الجنس، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية).

تعبئة البيانات المتعلقة بالمؤهل الدراسي.

الضغط على الموافقة على الشروط.

الضغط فوق إرسال الطلب.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط وشروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022/1443.