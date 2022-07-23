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رابط وشروط التقدم لوظائف الأمن العام للكادر النسائي عبر منصة (أبشر – توظيف)

ريم عبد الهادي

أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية- قسم الإدارة العامة- عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، للإدارة العامة للمرور لرتبة جندي للكادر النسائي، وعلى أن يبدأ التقديم للوظيفة بداية من يوم السبت 24-12-1443هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 29-12-1443هـ، وسيتم فتح القبول عبر بوابتي أبشر وتوظيف.

وظائف الأمن العام للنساء

وظائف الأمن العام للكادر النسائي 1443

وفقاً للحساب الرسمي للمديرية العامة للأمن العام، فإنه تم إتاحة التقديم للنساء على رتبة “جندي”، ويمكن لجميع النساء التقدم في منصتي توظيف، وأبشر، وذلك لمن تنطبق عليهن الشروط، والتي منها أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وإليكم الشروط اللازمة للتقدم لوظائف الأمن العام للنساء.

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شروط التقديم على رتبة “جندي” للكادر النسائي

  •  معادلة الشهادات الخاصة بالمتقدمة من وزارة التربية والتعليم، والتصديق عليها في حال صدورها من خارج المملكة العربية السعودية.
  • يجب أن تكون المتقدمة من حاملات الجنسية السعودية.
  • حسن السير والسلوك.
  • ألا تكون متزوجة من أجنبي “غير سعودي”.
  • ألا تكون موظفة في جهة حكومية.
  • ألا يكون قد سبق وحكم عليها بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو تكون قد أنهت خدمتها من المراكز أو المعاهد لأي سبب.
ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي
محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ...
بدأت عملي كباحثة في كتابة الأبحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة في إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ...
أتمني أن يحوز ما اكتب إعجابكم وأتقبل نقدكم شكراً ... ريم


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