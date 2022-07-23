رابط وشروط التقدم لوظائف الأمن العام للكادر النسائي عبر منصة (أبشر – توظيف)

أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية- قسم الإدارة العامة- عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، للإدارة العامة للمرور لرتبة جندي للكادر النسائي، وعلى أن يبدأ التقديم للوظيفة بداية من يوم السبت 24-12-1443هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 29-12-1443هـ، وسيتم فتح القبول عبر بوابتي أبشر وتوظيف.

وظائف الأمن العام للكادر النسائي 1443

وفقاً للحساب الرسمي للمديرية العامة للأمن العام، فإنه تم إتاحة التقديم للنساء على رتبة “جندي”، ويمكن لجميع النساء التقدم في منصتي توظيف، وأبشر، وذلك لمن تنطبق عليهن الشروط، والتي منها أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وإليكم الشروط اللازمة للتقدم لوظائف الأمن العام للنساء.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

شروط التقديم على رتبة “جندي” للكادر النسائي