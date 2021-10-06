رابط ورشة تقارير المقررات الدراسية بجامعة تبوك على زووم

أعلنت جامعة تبوك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منذ ساعات، عن موعد الورشة التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد، والتي تنطلق مساء اليوم تحت عنوان “تقارير المقررات الدراسية للبرامج الأكاديمية”، والتي تقدمها الدكتورة هياء بن عبيد الزايدي، الحاصلة على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية، والهدف من هذه الورشة هو تطوير النظم الدراسية في جامعة تبوك ومنح أعضاء هيئة التدريس الذين تم ضمهم حديثًا لفريق الجامعة، خبرات من سبقوهم في التدريس داخل الجامعة.

رابط ورشة تقاير المقررات بجامعة تبوك

وأكدت جامعة تبوك أن ورشة “تقارير المقررات الدراسية للبرامج الأكاديمية”، سوف تقام على برنامج التواصل “زووم” في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من صفر الجاري 1443، وتستمر حتى العاشرة مساءً، ويمكن الانضمام إلى فريق الورشة التدريبة من خلال الدخول على الحساب الرسمي لجامعة تبوك على تويتر؛ وذلك لحماية أعضاء هيئة التدريس والقائمين على التطوير الذين سوف يشاركون في الورشة، من عدوى فيروس كورونا التاجي، كما أن عقد الورشة عن بعد، سيوفر الكثير من الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس.

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جامعة تبوك

وتمتلك جامعة تبوك عدد كبير من الأساتذة، حيث أن عددهم وصل إلى 1995 أستاذ، موزعين على 18 كلية، ويقومون بالتدريس لأكثر من 29 ألف طالب في تخصصات مختلفة، ولأنها من أبرز الجامعات الحكومية في المملكة السعودية، تضع شروط عديدة لقبول الطلاب بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، ومن هذه الشروط، أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ويقيم في المملكة، وأن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، والشروط الأخرى هي: