رابط وخطوات تقديم وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444 إدارية وتقنية وفنية لجميع المؤهلات الدراسية careers.rcjy.gov.sa

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالقيام بالتقديم وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444، وذلك بعد ما قامت الهيئة بالإعلان عن توافر نحو 45 وظيفة مختلفة لجميع المؤهلات والتخصصات الدراسية، وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل بإن الوظائف المتاحة هي عبارة عن وظائف إدارية وتقنية وفنية، وأكدت بإنه لا يشترط الخبرة لهذه الوظائف، وتعد الوظائف المعلنة ضمن برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في منطقة الجبيل الصناعية.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444

قامت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بالإعلان عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للعديد من المؤهلات للرجال والنساء وهذه الوظائف تكون تبعاً للنحو التالي:-

سائق – عدد 1 – للرجال (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

مشرف إداري – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

مشرف ورشة – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد)

مراقب عمال نظافة – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

مراقب عمال نظافة – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

مراقب عمال ميكانيكا – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

أمين مستودع – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

مشغل اتصال موحد – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

ميكانيكي ديزل وبنزين – عدد 2 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

مشغل معدات – عدد 27 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

كهربائي سيارات – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

فني لحام – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

فني تشحيم – عدد 1 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

مساعد ميكانيكي – عدد 2 – للرجال (اسم الشركة غير محدد).

مشرف مراقبة العمل – عدد 1 – للرجال (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

إداري مكتب – عدد 1 – للرجال (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

مراقب ميداني – عدد 1 – للرجال (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

مراقب ميكانيكا – عدد 1 – للرجال (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

مراقب مواد – عدد 1 – للرجال (الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو).

مطور تطبيقات الهاتف النقال – عدد 1 – للرجال والنساء (المعمر لأنظمة المعلومات).

أخصائي المساندة الفنية – عدد 1 – للنساء (المعمر لأنظمة المعلومات).

مؤهلات وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

أوضحت الهيئة الملكية للجبيل بإن الوظائف المتاحة لديها للمؤهلات الدراسية التالية:-

الحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة.

شهادة الثانوية العامة.

الحاصلين على شهادة الدبلوم.

شهادة البكالريوس في التخصصات المطلوبة.

رواتب وظائف الهيئة الملكية

تبعاً لما جاء في إعلان وظائف الهيئة الملكية بالجبيل بإن رواتب الوظائف المعلنة تتراوح ما بين 7 إلي 10 ألاف ريال سعودي شهرياً، وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرة في مجال العمل والوظيفة.

خطوات تقديم وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444

يتم التسجيل في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-