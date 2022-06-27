رابط وخطوات التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1443 وشروط القبول في الكلية وموعد التقديم

أعلنت جامعة الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم في الكلية للحصول على دورة تدريبية لخريجي الجامعات للحصول على ضابط بقوات الحرس الوطني العسكري، ولذلك بدأ عدد كبير من الشباب من خريجي الجامعات عن طريقة التقديم وهي إلكترونية من خلال بوابة الملك خالد العسكرية يتم تقديم الطلب بعد توافر الشروط التي حددتها الجامعة، كما أن جامعة الملك خالد العسكرية واحدة من أهم الجامعات العسكرية السعودية تستقبل الآلاف من الطلاب كل عام، وسنقدم لكم شروط ورابط التقديم.

رابط وخطوات التقديم في جامعة الملك خالد العسكرية 1443

لقد أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم في عدد كبير من التخصصات ( العسكري، الطبي، الحاسب الآلي، الترجمة، الهندسة)، ووضحت طريقة التقديم وهي من خلال بوابة الملك خالد العسكرية، خطوات التقديم هي:

قم بالتوجه إلي بوابة الملكة خالد العسكرية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

أختيار التقديم في جامعة الملك خالد العسكرية.

سيظهر أمامك صفحة التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة للتسجيل.

بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ستظهر أمامك الشروط والأحكام قم بقرائتها والموافقة عليها.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

موعد التقديم في جامعة الملك خالد العسكرية 1443

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 21, 2022

تم فتح باب التقديم في جامعة الملك خالد العسكرية يوم الأحد 27 ذو القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022، ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 1 من ذو الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022.

شروط التسجيل في جامعة الملك خالد العسكرية 1443

حددت جامعة الملك خالد العسكرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول الطلب وهي: