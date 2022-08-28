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رابط وخطوات التقديم على وظيفة الأمن العام 1444 عبر أبشر للتوظيف

عبد الله السيد

لقد تم الإعلان رسميًا على رابط وخطوات التقديم على وظيفة الأمن العام 1444 للذين تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها في الوظيفة العسكرية عبر منصة أبشر، والتي قد زاد معدل البحث عنها بعد فتح باب التسجيل والقبول وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

وظائف الأمن العام

موعد تقديم وظيفة الأمن العام

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية على أنه قد تم فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام وفقًا لشروط محددة، ويجب أن يتم التقديم على الوظيفة في الموعد المحدد، وتتمثل المواعيد المعلن عنها فيما يلي:

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  • موعد بداية التقديم في الـ 27 من أغسطس 2022 الموافق 29 محرم 1444 هجريًا.
  • موعد نهاية التسجيل في 2 سبتمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444 هجريًا.

رابط وخطوات التقديم على وظيفة الأمن العام

لقد تم تحديد الرابط الرسمي والخطوات المحددة للتقديم في وظيفة الأمن العام، حيث أن هذا يتم بشكل إلكتروني تسهيلًا على المواطنين، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

  • في البداية قم بتسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
    بعدها قم بالضغط على أيقونة ” الوظائف المتاحة”.
  • بعدها سوف يتم الدخول على صفحة التقديم، وفي نهاية الصفحة يوجد أيقونة “للتقديم اضغط هنا”.
  • رقم وظيفة الأمن العام هي  570.
  • قم بالضغط على جندي.
  • بعدها قم بإضافة علامة صح في المربع للموافقة على الشروط والأحكام.
  • في الخطوة التالية قم بتقديم الطلب.
  • قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة واضغط على “موافق”.
  • بعدها سوف تدخل على نموذج التقديم قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة.
  • ثم قم بالضغط على كلمة التالي.
  • قم بإضافة مختلف بيانات المؤهل العلمي.
  • وبهذا نكون مهمة التقديم قد انتهت.
  • يجب أن تحتفظ برقم الطلب الخاص بك.

شروط وظائف الأمن عام

تم تحديد شروط محددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي التي يجب أن تتوافر في المتقدم على وظائف الأمن العام، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

وظائف الأمن العام 1444
وظائف الأمن العام 1444
  • يجب أن يكون المواطن المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو شهادة معادلة لها، وإذا كان حاصل على شهادة من خارج المملكة العربية فلا بد أن يقوم بتقديم معادلة لها.
  • لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقد نشأ في السعودية، مع استثناء الذي قد نشأ مع والده خارج البلاد أثناء خدمة البلاد.
  • يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين الـ 17 إلى 30 عامًا.
  • يجب أن يكون حسن السير والسلوك.
  • لا يجب أن يكون قد تم الحكم عليه في أحد القضايا المخلة بالشرف.
  • لا يجب أن يكون قد عمل في وظيفة ضمن الخدمة العسكرية.
  • تناسب الطول والوزن ولا يجب أن يكون الطول أقل من 168 سم.
  • كذلك لا يجب أن يكون المتقدم متزوج من سيدة غير سعودية الجنسية.
  • أن يتم من اجتياز الاختبارات التي سوف يتم تأديتها.
عبد الله السيد

عبدالله السيد، 25 سنة، أعمل في مجال التدوين وكتابة المقالات المتوافقة مع شروط ومعايير SEO والتدقيق اللغوي والإملائي، خبرة 3 سنوات في مجال الكتابة، أعمل حاليا لدي موقع نجوم مصرية الإخباري


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