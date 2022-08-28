رابط وخطوات التقديم على وظيفة الأمن العام 1444 عبر أبشر للتوظيف

لقد تم الإعلان رسميًا على رابط وخطوات التقديم على وظيفة الأمن العام 1444 للذين تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها في الوظيفة العسكرية عبر منصة أبشر، والتي قد زاد معدل البحث عنها بعد فتح باب التسجيل والقبول وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

موعد تقديم وظيفة الأمن العام

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية على أنه قد تم فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام وفقًا لشروط محددة، ويجب أن يتم التقديم على الوظيفة في الموعد المحدد، وتتمثل المواعيد المعلن عنها فيما يلي:

موعد بداية التقديم في الـ 27 من أغسطس 2022 الموافق 29 محرم 1444 هجريًا.

موعد نهاية التسجيل في 2 سبتمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444 هجريًا.

رابط وخطوات التقديم على وظيفة الأمن العام

لقد تم تحديد الرابط الرسمي والخطوات المحددة للتقديم في وظيفة الأمن العام، حيث أن هذا يتم بشكل إلكتروني تسهيلًا على المواطنين، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بتسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

بعدها قم بالضغط على أيقونة ” الوظائف المتاحة”.

بعدها قم بالضغط على أيقونة ” الوظائف المتاحة”. بعدها سوف يتم الدخول على صفحة التقديم، وفي نهاية الصفحة يوجد أيقونة “للتقديم اضغط هنا”.

رقم وظيفة الأمن العام هي 570.

قم بالضغط على جندي.

بعدها قم بإضافة علامة صح في المربع للموافقة على الشروط والأحكام.

في الخطوة التالية قم بتقديم الطلب.

قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة واضغط على “موافق”.

بعدها سوف تدخل على نموذج التقديم قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

قم بإضافة مختلف بيانات المؤهل العلمي.

وبهذا نكون مهمة التقديم قد انتهت.

يجب أن تحتفظ برقم الطلب الخاص بك.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLTmoc2. pic.twitter.com/LydqyLFvHH — الأمن العام (@security_gov) August 25, 2022

شروط وظائف الأمن عام

تم تحديد شروط محددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي التي يجب أن تتوافر في المتقدم على وظائف الأمن العام، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: