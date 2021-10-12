رابط وخطوات التسجيل في منصة جدارة للتسجيل في الوظائف التعليمية

تعد منصة جدارة للتسجيل في الوظائف التعليمية من أشهر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إذ يهتم هذا الموقع بتوفير الوظائف المختلفة للمواطن السعودي وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل، والمؤهل الدراسي المطلوب، ويمكن للأفراد في المملكة الدخول إلى رابط الموقع والتسجيل واختيار الوظيفة المرغوب فيها والتي تتناسب مع احتياجات ومؤهلات كل فرد، وللتعرف على منصة جدارة وكيفية التسجيل في وظائفها التعليمية تابعوا معنا هذا المقال.

منصة جدارة للتسجيل في الوظائف التعليمية

وهي عبارة عن منصة إلكترونية متاحة على شبكة الانترنت وتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هدفها في المقام الأول خدمة المواطن السعودي وتوفير الوظائف التعليمية.

وبالتالي تسمح للأفراد في المملكة اختيار الوظيفة الملائمة التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، وبما يتناسب مع المؤهل الدراسي والخبرات السابقة وغيرها من شروط العمل في أي مؤسسة.

متطلبات التسجيل في الوظيفة:

من الضروري أن يكون سن المتقدم للوظيفة لا يقل عن 17 عام.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

أن يكون مواطن سعودي الأصل من أب سعودي وأم سعودية.

طريقة التسجيل في منصة جدارة للوظائف التعليمية

يمكنك التسجيل في منصة جدارة ومتابعة أهم الوظائف المتاحة من خلال اتباع الخطوات الآتية: