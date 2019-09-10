رابط نظام نور NOOR 1441 لتسجيل الطلاب الجدد والإستعلام عن نتائج الإختبارات

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية في الاونة الاخيرة عن رابط نظام نور NOOR 1441، وذلك من أجل تسجيل أبنائهم الطلاب في المدراسة الحكومية التابعة لوزارة التعليم في المملكة، حيث يعتبر نظام نور من أبرز المواقع الإلكترونية في دولة المملكة، ويتم العمل على تطويره بشكل مستمر من أجل أن يخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث يقدم النظام العديد من الخدمات التعليمية، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة الإستعلام عن نتائج الإختبارات، بالإضافة إلى خدمة التسجيل في المدراس والعمل على نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى وغيرها من الخدمات الأخري، بالإضافة إلى متابعة أيام الدوام للطالب السعودي.







يذكر ان نظام نور كان يعاني من العديد من المشاكل الإلكترونية، وقد تم عمل تطوير بشكل مستمر من اجل خدمة مصلحة الطالب وأولياء الامور والمعلمين إيضاً، بالإضافة إلى أن الضغط الكبير الذي يتعرض له الموقع في بداية الموسم الدراسي كان يشكل مشكلات خاصة، فتم عمل العديد من التسهيلات الإلكترونية والتطوير للموقع من أجل السهل واليسر في التعامل مع الموقع الإلكتروني.

رابط نظام نور NOOR للإستعلام والتسجيل في السعودية







يبحث الكثير من المواطنين عن رابط نظام نور من أجل الإستعلام عن النتائج للإختبارات، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الجدد في المدارس التابعة لوزارة التعليم في المملكة، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي نظام نور