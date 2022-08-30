رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1444 noor.moe.gov.sa وخطوات حساب عمر الطفل لدخول المدرسة

يُعتبر نظام نور أحد الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودي، فهي تُقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية تسهيلاً على أولياء الأمور والطلاب أيضًا في الحصول على أي خدمة من خلال البوابة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو الجهة المسؤولة، لذا يبحث الكثيرين عن رابط نظام نور تسجيل طالب جديد لكي يقدمون لابنائهم في حال توافر الشروط المُحددة والتي سنتطرق أيضًا لها خلال هذا المقال.

رابط نظام نور تسجيل طالب جديد

وفرت وزارة التعليم رابط نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي داخل أراضي المملكة توفيرًا للوقت والجهد عليهم وعدم التزاحم في المدارس، ولكي تتمكن من ذلك لابد من التوجه مباشرةً إلى الرابط وإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة كاملة في الخانات الشاغرة لها.

شروط تسجيل طالب مستجد 1444

وزارة التعليم السعودي حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المستجدين الراغبين في التسجيل للالتحاق بالصف الأول وهي:

ضرورة أن يتم تقديم ما يُثبت أن الطالب التحق برياض الأطفال.

يشترط تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

ينبغي ألا يقل عُمره عن 6 سنوات أو عن 6 إلا 90 يوم.

يجب تقديم الشهادة الخاصة بإثبات إجادة الطالب للمهارات.

لابد من توافر الشروط السابق ذكرها والمُحددة من قبل الوزارة.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد

توجد مجموعة من المستندات التي ينبغي تقديمها لكي تتمكن من تسجيل الطلاب الجدد وجاءت على النحو التالي وهي:

نسخة فقط من سجل الأسرة أو من الإقامة.

نسخة من شهادة الميلاد ومن التحصينات الأساسية.

نسخة أيضًا من عقد الإيجار أو ملكية السكن.

طرق التواصل مع نظام نور

وفر نظام نور طرق مختلفة لكي يُمكن أولياء الامور من التواصل خلالها وهي:

تواصل عبر رقم الدعم الفني وهو 0112669555.

تواصل عبر مركز رعاية المستفيدين وهو 19996.

خطوات حساب عمر الطفل لدخول المدرسة

يُمكن لأولياء الأمور حساب عُمر الطفل لكي يتم التقديم له عبر نظام نور للالتحاق بالمدرسة وذلك عبر الآتي: