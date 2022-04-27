تم تأسيس ذلك النظام ليساهم في توفير الكثير من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة المعلمين حيق تقوم بالتخفيف عنهم بدلاً من الذهاب إلى إدارات التعليم، فمن خلال تسجيل الدخول إلى منصة فارس، أصبح بإمكان المعلمين إرسال الطلبات الجديدة بشكل إلكتروني، كما يمكنك من خلال منصة فارس تغيير وتعديل بيانات الطلبات الجديدة، ويمكنك أيضا تقديم طلب الإجازات.

طريقة التسجيل في منصة فارس للخدمات الذاتية الجديدة: أولا قم بالدخول إلى بوابة فارس الإلكترونية.

قم بعدها بالدخول إلى الصفحة الرئيسية

ثم قم باختيار أيقونة إنشاء مستخدم جديد.

ثم قم بإدخال رقم السجل المدني.

بعد ذلك ستطلب منك إدخال رقم الآيبان المذكور مع راتب الموظف.

قم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوب إدخالها (رقم البريد الإلكتروني، رقم الجوال).

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال في الخانة المخصص لها.

ثم النقر على أيقونة تنفيذ.

ثم قم بالدخول إلى صفحة التسجيل

انقر بعد ذلك على أيقونة تفعيل المستخدم.

قم بكتابة رقم الهوية ثم النقر على إرسال.

وبذلك سيتم تسجيلك في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة. طريقة تغيير البيانات في نظام فارس الجديد 1443 لكي تتمكن من تغيير بياناتك في نظام فارس قم باتباع الخطوات الآتية: أولا عليك التوجه إلى بوابة نظام فارس الإلكتروني.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم سيظهر أمامك الرقم المرئي قم بإدخال في الخانة المخصص لها.

ثم قم بالضغط على القائمة الرئيسية واختيار خيار صلاحية البيانات.

بعد ذلك قم بالنقر على المؤهل .

سيظهر أمامك جميع المؤهلات قم باختيار مؤهلك.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وقم بتغيير البيانات التي ترغب بتغييرها.

ثم قم برفع المستندات والوثائق المطلوبة قم النقر على إضافة.

التأكد من صحة البيانات ثم النقر على أيقونة تطبيق.