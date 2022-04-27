طريقة التسجيل في منصة فارس للخدمات الذاتية الجديدة:

  • أولا قم بالدخول إلى بوابة فارس الإلكترونية. 
  • قم بعدها بالدخول إلى الصفحة الرئيسية
  • ثم قم باختيار أيقونة إنشاء مستخدم جديد.
  • ثم قم بإدخال رقم السجل المدني.
  • بعد ذلك ستطلب منك إدخال رقم الآيبان المذكور مع راتب الموظف.
  • قم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوب إدخالها (رقم البريد الإلكتروني، رقم الجوال).
  • سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال في الخانة المخصص لها.
  • ثم النقر على أيقونة تنفيذ.
  • ثم قم بالدخول إلى صفحة التسجيل
  • انقر بعد ذلك على أيقونة تفعيل المستخدم.
  • قم بكتابة رقم الهوية ثم النقر على إرسال.
  • وبذلك سيتم تسجيلك في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة.

طريقة تغيير البيانات في نظام فارس الجديد 1443 

لكي تتمكن من تغيير بياناتك في نظام فارس قم باتباع الخطوات الآتية:

  • أولا عليك التوجه إلى بوابة نظام فارس الإلكتروني.
  • بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.
  • بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثم سيظهر أمامك الرقم المرئي قم بإدخال في الخانة المخصص لها.
  • ثم قم بالضغط  على القائمة الرئيسية واختيار خيار صلاحية البيانات.
  • بعد ذلك قم بالنقر على المؤهل .
  • سيظهر أمامك جميع المؤهلات قم باختيار مؤهلك.
  • بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وقم بتغيير البيانات التي ترغب بتغييرها.
  • ثم قم برفع المستندات والوثائق المطلوبة قم النقر على إضافة.
  • التأكد من صحة البيانات ثم النقر على أيقونة تطبيق.