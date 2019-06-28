رابط نظام فارس الخدمة الذاتية | طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات بالمملكة 1440

نظام الخدمة الذاتية هو نظام تابع لوزارة التعليم السعودي، وتم إنطلاق خدمة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على كيفية الاستفادة من هذه الخدمة ومعرفة أيضا طريقة التسجيل في نظام فارس،وقد أتاح نظام فارس مجموعة خدمات مميزة منها إمكانية تقديم طلب أجازة بدون راتب للعاملين في الوظائف التعليمية، و إمكانية الاستعلام عن كشف المرتب، تعديل مدة الاجازة، وكيفية قطع الاجازة ، وغيرها من الخدمات.

طريقة التسجيل في نظام فارس 1440

الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بنظام فارس من ـ هنا.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

قم بتسجيل الحساب البنكي الخاص بك ، ورقم الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم التواصل من خلاله

إملاء جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها .

ثم الضغط على الموافقة.

نظام فارس الخدمة الذاتية والاستعلام عن العلاوة السنوية

دعا الحساب الرسمي الخاص بخدمة عملاء نظام فارس علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جميع العاملين إلى الدخول على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية، للاستفسار عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات من من هنا، وذلك عن طريق حساباتهم بنظام فارس لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد صرف المرتبات، والبدلات، وتعريف الراتب، الكترونيا بدلا من الذهاب الى مقر وزارة التعليم السعودي .

الخدمات التي يقدمها نظام فارس

الاستعلام عن كشف الراتب الخاص بالمعلمين .

استخراج بيان خارج الدوام .

الطلبات المعلقة .

والبيانات الخاصة الموظف .

تقديم طلب الإجازات .

تعديل مدة الإجازة .

تقديم طلب قطع الإجازة .

الاستعلام عن بيان الانتدابات .

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