رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية

يعتبر “نظام فارس” ، من أهم الانظمة التي تم إنطلاقها بالمملكة العربية السعودية، وهو نظام خاص بالعاملين في وزارة التربية والتعليم، ويعمل على تقديم العديد من الخدمات التعليمة الالكترونية، للمعلمين والإداريين لتقديم طلباتهم من خلاث خطوات سهلة وبسيطة، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على خطوات التسجيل في نظام فارس، وخدمات نظام فارس الخدمة الذاتية، وكيفية تقديم طلب ترقية، وتقديم طلب أجازة إضطرارية .

نظام فارس

يقدم من خلال نظام فارس مجموعة من الخدمات، المقدمة لمعلمين والإداريين لتقديم الطلبات وأخذ الموافقة عليها، ويمكن من خلاله إجراء تقديم على طلب أجازة، والاستعلام عن الرواتب، وتقديم طلب التقاعد، والاستعلام عن كشف الرواتب، والاستعلام عن البيانات الاساسية للموظفين، والاستعلام عن بيان خارج الدوام، والاستعلام عن الموظفين وطلباتهم .

نظام فارس الخدمة الذاتية

هو نظام إلكتروني خاص للعاملين بوزارة التربية والتعليم، وتعتبر الخدمة الذاتية أحد فروع الانظمة الفرعية في نظام فارس للموارد البشرية، وتقديم عدة خدمات للمعلمين منها (الإدراي – الموظف – المستخدم – العامل ) ، ويمكن من خلاله الحصول على الموافقات بطريقة إلكترونية، دون الحاجه الى الذهاب الى مقر الإدارة، وتتبع المعاملات من خلال الموقع الالكتروني، حتى تتم الموافقة .

صلاحيات مدير نظام فارس الخدمة الذاتية

امكانية طلب بدلات الموظفين .

إمكانية رقع نباشرة لموظف نتيجة أجازة .

العمل على إبلاغ عن تغيب الموظفين .

عمل إستعلامات عن الموظفين .

عمل إستعلام عن طلبات الموظفين .

صلاحيات موظف نظام فارس الخدمة الذاتية

التقديم على طلب بدلات .

تقديم طلب أجازات .

تقديم طلب تعديل مدة أجازة .

تقديم طلب قطع الاجازات، وإلغاءها او تمديدها .

إمكانية الإستعلام عن الراتب .

تقديم طلب التقاعد عن العمل .

إستعلام عن السجل التاريجي للموظف .

إستعلام عن الطلبات المعلقة .

إستعلام عن الانتدابات .

خطوات تقديم طلب أجازة إضطرارية في نظام فارس

الدخول الى نظام فارس عبر هذا الرابط.

فى خانة أسم المستخدم أكتب رقم السجل المدني، والرقم السري ، ورقم التحقق، ثم انقر على كلمة “دخول” .

قم بالضغط على “صلاحية الخدمة الذاتية للمواطن”، ثم قم بالنقر على “قائمة الطلبات”، ثم الضغط على إختيار “طلبات الأجازات”.

ستظهر القائمة الخاصة بطلب الاجازة، قم التقديم على طلب الأجازة، قم بالنقر على “الارصدة” ، لتتمكن من معرفة الرصيد المتبقي من الأجازات.

وبعد ذلك إضغط على كلمة “طلب أجازة”.

ثم قم بالنقر على “سبب الأجازة” ، وقم بإختيار اجازة إضطرارية .

ثم ادخل مدة الأجازة التي تريدها، ثم إضغط على كلمة “التالي” .

سيتم ظهور صفحة ملخص الطلب، ثم إنقر على كلمة “تنفيذ” ، ليتم إنهاء الطلب ورفعه الى المدير المباشر ليتم إعتماده .

خطوات التسجيل في نظام فارس

يمكن للمعلمين والإداريين التسجيل في نظام فارس خلال إتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول على موقع نظام فارس الرابط .

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي ( السجل المدني، رقم الجوال، الحساب البنكي الآبيان، البريد الإلكتروني )

يجب ان يكون الآيبان مسجل لدي وزارة التعليم .

قم بكتابة الكود الأمني، ثم إضغط على كلمة “تنفيذ” .

سوف يتم إرسال رسالة بها كود التفعيل، ثم إضغط على كلمة “تفعيل المستخدم” .

سوف تظهر صفحة رقم السجل المدني، قم بإدخال كود التفعيل ثم انقر على “تنفيذ” .

سوف يتم إرسال كلمة السر الجديدة على رقم الجوال، قم بالذهاب الى الصفحة الرئيسية، وسجل الدخول .

إدخل كلمة السر الحالية، ثم بعد ذلك قم بإدخال كلمة السر الجديدة، واضغط على كلمة “تنفيذ” .

نظام فارس الخدمات الالكترونية

بعد التسجيل فى نظام فارس يمكنك إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة من بينها خدمات خاصة بالمعلمين، وآخري خاصة بالمديرين وهي طلب بدل للموظف، والبلاغ غن غياب موظف، رفع مباشر للموظف بسبب اجازة، الاستعلام عن طلبات الموظفين، الاستعلام عن الموظفين، اما الخدمات الخاصة بالموظف هي طلب قطع اجازة، ابلاغ مباشر بعد اجازة، تقديم على طلب بدلات، طلب تمديد اجازة، طلب إلغاء اجازة، طلب تعديل مدة اجازة، طلب بداية اجازة، تقديم على طلب تقاعد، الاستعلام عن كشف الرواتب، استتعلام عن بيانات الانتدابات، الاستعلام عن البيانات الاساسية الخاصة بالموظف، الاستعلام عن الطلبات المعلقة، الاستعلام عن بيان خارج الدوام، الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف .

خطوات طلب الترقية