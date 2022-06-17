أخبار السعودية

رابط نظام سداد لدفع رسوم الحج لحجاج الداخل 1443

ميسا أحمد

أتاحت المملكة العربية السعودية نظام دفع إلكتروني مخصص لدفع الفواتير ومختلف الخدمات الإلكترونية وهذا ضمن رؤية المملكة 2030, وتزامنا مع بدأ الإعلان عن أسماء المرشحين للحج لحجاج الداخل لهذا العام فإن المقبولين مطالبين بالدفع وتأكيد عملية الحجز إلكترونيا عبر نظام ورابط السداد الإلكتروني المعتمد في المملكة .

رابط نظام سداد لدفع رسوم الحج لحجاج الداخل 1443 1 17/6/2022 - 4:34 م

دفع قيمة باقات الحج عبر نظام سداد الإلكتروني

  • الولوج إلى موقع سداد.
  • اختيار اسم مستخدم حساب سداد.
  • اختيار كلمة المرور الخاصة بحساب سداد.
  • كتابة رمز التأكيد.
  • اختيار تسجيل واختيار سداد الفواتير.
  • اختيار نوع الفاتورة وهي الخدمات الحكومية.
  • اختيار وزارة الحج والعمرة.
  • ملء البيانات الخاصة بالمشترك ودفع قيمة الفاتورة.

مستلزمات المرأة التي تحتاجها في رحلة الحج

نصائح قبل شراء أضحية العيد 2022-1443ه‍

قرعة حجاج الداخل 2022

قامت وزارة الحج والعمرة بإعلان نتيجة قرعة حجاج الداخل الموجهة للمواطنين والمقيمين مساء الأربعاء 15 يونيو 2022 وهذا من خلال إرسال رسائل نصية على الجوال, كما فتحت المجال للاستعلام عن النتيجة عبر منصة الوزارة الإلكترونية وتطبيق اعتمرنا.

وعلى المترشحين بعد استلامهم الرسائل تأكيد الحجز وحجز الباقات التي شهد ثمنها ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية وهذا نتيجة إضافة مجموعة من الخدمات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا, ويكون الدفع كما أوضحنا آنفا إلكترونيا من خلال النظام المركزي لدفع الفواتير والمدفوعات إلكترونيا المعتمد في المملكة العربية السعودية وهو نظام أطلقته مؤسسة النقد السعودي لتسريع عمليات الدفع المختلفة.

كما صرحت الوزارة أنه وفي المرحلة الأخيرة وفي حالة وجود أماكن شاغرة أو عدم إكمال إجراءات الحجز من طرف أحد الحجاج المترشحين فستمنح فرصة لمن لم يحالفه الحظ بالقرعة.

Avatar of ميسا أحمد
ميسا أحمد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.