رابط نظام سداد لدفع رسوم الحج لحجاج الداخل 1443

أتاحت المملكة العربية السعودية نظام دفع إلكتروني مخصص لدفع الفواتير ومختلف الخدمات الإلكترونية وهذا ضمن رؤية المملكة 2030, وتزامنا مع بدأ الإعلان عن أسماء المرشحين للحج لحجاج الداخل لهذا العام فإن المقبولين مطالبين بالدفع وتأكيد عملية الحجز إلكترونيا عبر نظام ورابط السداد الإلكتروني المعتمد في المملكة .

دفع قيمة باقات الحج عبر نظام سداد الإلكتروني

الولوج إلى موقع سداد.

اختيار اسم مستخدم حساب سداد.

اختيار كلمة المرور الخاصة بحساب سداد.

كتابة رمز التأكيد.

اختيار تسجيل واختيار سداد الفواتير.

اختيار نوع الفاتورة وهي الخدمات الحكومية.

اختيار وزارة الحج والعمرة.

ملء البيانات الخاصة بالمشترك ودفع قيمة الفاتورة.

قرعة حجاج الداخل 2022

قامت وزارة الحج والعمرة بإعلان نتيجة قرعة حجاج الداخل الموجهة للمواطنين والمقيمين مساء الأربعاء 15 يونيو 2022 وهذا من خلال إرسال رسائل نصية على الجوال, كما فتحت المجال للاستعلام عن النتيجة عبر منصة الوزارة الإلكترونية وتطبيق اعتمرنا.

وعلى المترشحين بعد استلامهم الرسائل تأكيد الحجز وحجز الباقات التي شهد ثمنها ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية وهذا نتيجة إضافة مجموعة من الخدمات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا, ويكون الدفع كما أوضحنا آنفا إلكترونيا من خلال النظام المركزي لدفع الفواتير والمدفوعات إلكترونيا المعتمد في المملكة العربية السعودية وهو نظام أطلقته مؤسسة النقد السعودي لتسريع عمليات الدفع المختلفة.

كما صرحت الوزارة أنه وفي المرحلة الأخيرة وفي حالة وجود أماكن شاغرة أو عدم إكمال إجراءات الحجز من طرف أحد الحجاج المترشحين فستمنح فرصة لمن لم يحالفه الحظ بالقرعة.