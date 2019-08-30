نظام جدارة للتوظيف للتقديم على وظائف المالية السعودية 1440| وظائف جدارة الحرس الوطني من وزارة الخدمة المدنية

نقدم لكم رابط جدارة للتوظيف لوظائف الحرس الوطني والوظائف التعليمية، حيث تعمل وزارة الخدمة المدنية على تقديم وظائف جديدة كل فترة، لخدمة المواطنين السعوديين، وتكون الوظائف في مجالات مختلفة ومتعددة، وسنقدم لكم خطوات التسجيل في نظام جدارة، لمعرفة كافة الوظائف المقدمة والإستفادة منها، ثم إمكانية التقديم عليها بعد التسجيل، لذلك سنقدم لكم رابط مباشر للموقع لمتابعة وظائف الحرس المدني، والمترشحات للوظائف التعليمية، وذلك من منطلق رؤية وزارة الخدمة السعودية، لتوفير سبل راحة المواطنين السعوديين، وجمع مختلف الوظائف في موقع إلكتروني واحد.

بدء موقع جدار في العمل في عام 1433، ليقدم للمتخرجين والمتخرجات، إمكانية التقديم على الوظائف المعروضة على مستوى المملكة بسهولة، دون عناء الذهاب إلى أي مكان في السعودية، فقط يتم التقديم من المنزل، ويقدم الموقع العديد من الوظائف في مختلف المجالات، ويتم تقديم الطلبات على موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة.

جدارة الحرس الوطني والوظائف المالية

من خلال رابط جدارة وظائف المالية والحرس الوطني، يمكنك التسجيل على الوظائف المعروضة، ومشاهدة كافة الوظائف في هذا المجال، ومتابعة كافة الوظائف الجديدة على موقع جدارة للتوظيف، ولأي أستسفار خاص بكيفية تسجيل الدخول، يمكنكم تركه في تعليق أسفل المقال.

قدمت وزارة #الخدمة_المدنية، وبالتعاون مع المعهد العالمي CIPD

البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالجهات الحكومية.

وحرصاً على تقييم التجربة تمّ إجراء استفتاء للمشاركين كانت نتائجه محفّزة لمزيد من التطوير والإرتقاء 🔗 | https://t.co/Wd3NpfL3Bw pic.twitter.com/PbRvmyvzfa — وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMCS) July 20, 2019

خطوات التسجيل على موقع جدارة للتوظيف

في البداية قم بالدخول على رابط وزارة الخدمة المدنية الموضح بالأعلى، ثم إختيار التسجيل في نظام جدارة للوظائف.

اضغط على تسجيل جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد المؤهلات إلى آخره، إلى أن يتم التسجيل.

كتابة رمز المرور المكون من ستة أرقام، الموجود في صفحة التسجيل.

كتابة البيانات الصحية المطلوبة.

التأكد من أنه تم إدخال البريد الإلكتروني الصحيح.

مميزات نظام جدارة للتوظيف

يتمتع نظام جدارة الإلكتروني بالعديد من المميزات ومنها:

هو واحدا من الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في السعودية، لتقديم خدمات الوظائف، مثله مثل نظام أبشر. يتيح نظام جدارة للخريجين كتابة بياناتهم ومؤهلاتهم، وخبراتهم العلمية وغيرها، والتي تتيح لهم التقديم على الوظائف لاحقا. يعمل نظام جدارة بمبدأ الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص، من أجل التطوير الشامل للمملكة العربية السعودية. يتميز بعملية الترشيح الآلي للوظائف، حيث يتم المقارنة بين المتقدمين أو ترشيح بيانتهم. يتيح نظام جدارة التقديم على الوظائف المعروضة طوال السنة.

لأي استفسار خاص عن نظام جدارة للتوظيف الحرس الوطني، يمكنكم تركه في تعليق أسفل الموضوع، وسنرد عليه في أقرب وقت متاح.