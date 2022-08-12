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رابط نظام جدارة الإلكتروني لاستخراج نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

محمد سيد

أعلنت وزارة التعليم رسميًا نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 عبر نظام جدارة الإلكتروني، وذلك بعد الانتهاء من فرز طلبات التقديم التي تم استقابلها خلال الأيام الماضية، والوقوف ومطابقتها وفق الشروط والضوابط المقررة من قبل الوزارة لشغل أكثر من 11 ألف وظفة جديدة للمعلمين والمعلمات قبل بدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة.

رابط نظام جدارة الإكتروني لاستخراج نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

نتائج الوظائف التعليمية

وخلال بيان رسمي، دعت وزارة التعليم رسميًا، جميع المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية الجديدة حسب التخصصات المطلوبة، من معرفة أسماء المرشحين مبدئيًا لشغل 11547 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للاطلاع على النتائج كاملة ومعرفة أسماء المقبولين عبر بوابةط نظام جدارة الإلكتروني.

نظام جدارة يعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 ونتائج الوظائف عبر منصة مسار

رابط استعلام نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة جدارة للوظائف eservices.masar.sa

رابط نظام جدارة الإلكتروني

وللحصول على نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية الجديدة، يتم ذلك من تسجيل الدخول عبر بوابة نظام جدارة الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://eservices.masar.sa/Jadara3، ثم تسجيل الدخول والبحث برقم الهوةي الوطنية وم من خلال الاسم، أو معرفة جميع أسماء المقبولين والبحث فيها.

رابط نظام جدارة الإكتروني لاستخراج نتائج وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

وفي حالة وجود اسمك بين المقبولين، عليك معرفة موعد الذهاب للمقابلة الشخصية من أجل استيفاء بعض الخطوات والشروط، ومعرفة موعد استلام الوظيفة الجديدة، ومعرفة أيضًا سلم رواتب المعلمين التي تشمل المرتبات التي سيتقاضاها المعيين الجدد، وكذلك معرفة المرتبات وفق الدرجات الوظيفية التعليمية المختلفة.

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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