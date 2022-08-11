رابط نتائج قبول كلية الملك خالد 1444 للجامعيين kkmar.gov.sa

قامت وزارة الحرس في السعودية بوضع رابط نتائج قبول كلية الملك خالد 1444 للجامعيين، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلاله بشكل إلكتروني فقط، والبحث لا يزال متواصلا وعن نتائج كلية الملك خالد 1444، وقد قام المواطنين السعوديين بالتقديم بداية من تاريخ 27-11-1443، إلى غاية 1-12-1443، وقد تم تحديد مجموع الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين، ثم عملت اللجنة على مراجعة جميع الطلبات التي وردت إليها، ثم أعلن عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني kkmar.gov.sa.

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد 1444 للجامعيين

الاستعلام عن النتائج عبر رابط نتائج قبول كلية الملك خالد 1444 للجامعيين يكون من خلال اتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1444، ويتبع الآتي:

دخول موقع الاستعلام عن النتائج kkmar.gov.sa عليك أن تكتب رقم التسجيل في المكان المخصص لذلك، ثم أضف رقم الهوية الوطنية اضغط على نتائج دورة الضباط الجامعيين من ضمن الخيارات المتاحة لك ستظهر لك النتائج التي تبحث عنها، وهي نتائج أولية.

المستندات المطلوبة في وظائف كلية الملك خالد

من أهم الملفات التي يجب أن يوفرها المتقدم هي كالآتي:

استمارة التسجيل تتضمن الرقم

وأيضا صورة عن بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول

كذلك يجب أن يحضر صورة عن المؤهل الجامعي وصورة معتمدة عن الجهات المختصة

إن كان المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي من خارج السعودية، يجب أن يقدم شهادة معتمدة عن وزارة التعليم السعودية

إضافة إلى ذلك، يجب أن يحضر صورة عن الدفتر العائلي والسجل الخاص بالأسرة.

تعليمات الحضور

بعد إعلان نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444 للضباط الجامعيين، يجب على كل المترشحين المقبولين الالتزام بالتعليمات التالية:

أولها الحضور في الموعد المحدد من قبل الجهات المختصة، والذي تم ذكره في النتائج الأولية

لا يجب أن يحضر الشخص الهاتف النقال، أو أي وسيلة من الوسائل الممنوعة

كما يجب أن يأتي مرتديا الزي الرياضي الموحد.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال رابط نتائج قبول كلية الملك خالد 1444 للجامعيين، وقدمنا لكم بشكل مفصل طريقة الاستعلام من خلاله عن نتائج كلية الملك خالد 1444، وأهم المستندات المطلوبة وتعليمات الحضور.