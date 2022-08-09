رابط نتائج قبول أمن المنشآت 1444 وطريقة الاستعلام عن المقبولين قي قوات أمن المنشآت

ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن رابط نتائج قبول أمن المنشآت 1444، وكان ذلك نتيجة لاقتراب موعد إعلان نتائج القبول في قوات أمن المنشآت رجال لكافة الرتب التي قد تم التقديم عليها في الأيام القليلة الماضية، وقد أكدت وزارة الداخلية بأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من التقديم على الوظائف العسكرية لأمن المنشآت، وفيما يلي سوف نوضح طريقة استخراج نتائج القبول في الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت بشكل مفصل ودقيق.

رابط نتائج قبول أمن المنشآت 1444

وقد وضحت وزارة الداخلية طريقة الاستعلام عن نتائج قبول أمن المنشآت بشكل إلكتروني، ويكون ذلك عبر اتباع بعض الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى رابط موقع أمن المنشآت ثم قم بالضغط على الاستعلام عن نتيجة. قم بإدخال رقم الطلب في الحقل المخصص لذلك. ثم إدخال رقم الهوية في المكان المعد لها. يجب الضغط على أيقونة أظهر النتيجة. بعد ذلك سوف يتولى النظام إظهار نتيجتك.

أسماء المقبولين في أمن المنشآت 1444

حيث يمكن معرفة أسماء المقبولين في أمن المنشآت ويكون ذلك من خلال الأرقام التالية:

الاتصال “بقيادة أمن الرياض” على رقم: (0114341911).

“وقيادة قوة القصيم” على رقم: (0163803356).

“قيادة قوة جازان” على رقم: (0173212405).

قيادة أمن المنطقة الشرقية على الرقم: (0338339454 ).

وقيادة قوة الجوف على الرقم (0146242897).

قيادة قوة عسير على الرقم ( 0172273930 / 017227561).

قيادة قوة (منطقة مكة المكرمة) على الرقم: (0126826485).

قيادة قوة نجران على الرقم: (0175420062).

قيادة قوة المدينة المنورة على الرقم: (0148314932).

معهد الأمير محمد بن نايف لحماية المنشآت على رقم: (0138447825)

قيادة قوة تبوك على الرقم: (0144227658).

مركز تدريب ذهبان على رقم الفاكس: (0122346115)

مركز تدريب مكة على رقم السنترال: (0125572299).

المستندات المطلوبة في أمن المنشآت

وقد أكدت قوات أمن المنشآت على ضرورة إحضار الأوراق التالية عند الحضور، وتتمثل فيما يلي: