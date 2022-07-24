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رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444

أنس محمود

أعلنت وزارة التعليم السعودية إمكانية استعلام جميع المعلمين والمعلمات عن نتائج حركة النقل الخارجي 1444، من خلال الرابط الرسمي والمباشر لنظام نور الإلكتروني، حيث كانت الوزارة قد أوضحت بدء عمليات التسجيل من قبل المعلمين والمعلمات اعتباراً من تاريخ 24 ذي الحجة وحتى 30 ذي الحجة 1443، عبر منصة نور التعليمية المسؤولة عن توفير الخدمات الإلكترونية لجميع الاحتياجات التعليمية للمعلمين في المملكة السعودية.

نتائح حركة النقل الخارجي

موعد نتائج حركة النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي في المملكة السعودية أن موعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي، سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وأكدت أنه يمكن لكافة المعلمين والمعلمات الاستعلام عن النتائج من خلال منصة نظام نور، التي تعد من أهم المنصات التعليمية في المملكة السعودية التي تساعد في تنظيم حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المعلمين والمعلمات المسجلين في المنصة، بالإضافة إلى توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات الإلكترونية الهامة.

رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.. من خلال نظام نور لعام 1444

التفاصيل والخطة الزمنية.. “تعليم الرياض” تُعلن فتح التسجيل في نظام نور لحركة النقل الداخلي 1444

رابط الاستعلام

يمكن الآن لجميع المعلمين والمعلمات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي من خلال الخطوات التالية:

  • الانتقال إلى قسم شؤون المعلمين.

  • ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

  • كتابة البيانات المطلوبة.
  • ثم الضغط على كلمة استعلام.
النقل الخارجي للمعلمين 2022
النقل الخارجي للمعلمين 2022

آليات وإجراءات ضوابط النقل الخارجي للمعلمين 2022

أشارت وزارة التعليم عن الضوابط الأساسية الخاصة بالتحويل الخارجي للمعلمين في المملكة السعودية، وذلك من خلال الآتي:

  • يتم توجيه أصحاب الوظائف في مناصب تدريبية من قبل المدير المباشر لهم لتعميم إجراءات النقل وضمان سلامة البيانات.
  • التفريق بين المتقدمين للنقل من خلال آلية تعميم معتمدة.
  • يتم تطبيق كافة القوانين واللوائح على جميع الأشخاص ممن ينتهك المبادئ التوجيهية والضوابط الموضوعة.
  • يمكن إلغاء الإجراءات الخاصة بنقل المعلم وبدء تنفيذ إجراءات قانونية في حالة اكتشاف بيانات غير صحيحة.
  • يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الاستفسار عن جميع الضوابط والآليات بشكل كامل والتعرف عليها جيداً من خلال نظام نور التعليمي بالإضافة إلى توافر الاستعلام المباشر عن النتيجة عبر حساب المعلم الشخصي عبر المنصة .
أنس محمود

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