رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية إمكانية استعلام جميع المعلمين والمعلمات عن نتائج حركة النقل الخارجي 1444، من خلال الرابط الرسمي والمباشر لنظام نور الإلكتروني، حيث كانت الوزارة قد أوضحت بدء عمليات التسجيل من قبل المعلمين والمعلمات اعتباراً من تاريخ 24 ذي الحجة وحتى 30 ذي الحجة 1443، عبر منصة نور التعليمية المسؤولة عن توفير الخدمات الإلكترونية لجميع الاحتياجات التعليمية للمعلمين في المملكة السعودية.

موعد نتائج حركة النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي في المملكة السعودية أن موعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي، سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وأكدت أنه يمكن لكافة المعلمين والمعلمات الاستعلام عن النتائج من خلال منصة نظام نور، التي تعد من أهم المنصات التعليمية في المملكة السعودية التي تساعد في تنظيم حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المعلمين والمعلمات المسجلين في المنصة، بالإضافة إلى توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات الإلكترونية الهامة.

رابط الاستعلام

يمكن الآن لجميع المعلمين والمعلمات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمعلم على منصة نظام نور.

الانتقال إلى قسم شؤون المعلمين.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

كتابة البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

آليات وإجراءات ضوابط النقل الخارجي للمعلمين 2022

أشارت وزارة التعليم عن الضوابط الأساسية الخاصة بالتحويل الخارجي للمعلمين في المملكة السعودية، وذلك من خلال الآتي: