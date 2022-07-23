رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعملين والمعلمات عبر نظام نور 1444

يبحث العديد من المعلمين والمعلمات عن نتائج حركة الانتقال عبر نظام نور وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد إعلان نتائج النقل للمعملين والمعلمات بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 24 من شهر ذي الحجة لعام 1443 وذلك بهدف سد العجز والاحتياجات التعليمية، وأضافت وزارة التعليم السعودية أن باب النقل الخارجي مفتوح بداية من يوم 24 من ذي الحجة لعام 1443 ويستمر حتى يوم 30 من شهر ذي القعدة لعام 1443، ويتم النقل من خلال الرابط الخاص بنتيجة حركة النقل بكافة المعلمين والمعلمات لمنصة نور، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط نتائج حركة النقل الخارجي على نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444.

حركة نقل المعلمين عبر نظام نور

يسعى المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية للحصول على أماكن عمل جديدة تناسبهم وتتناسب مع محل إقامتهم من خلال حركة النقل الخارجي، حيث أن وزارة التعليم السعودية تسعى دائماً إلى توفير الراحة وتقديم المساعدة إلى كافة العاملين بالمنظومة التعليمية ولذلك قامت بتوفير منصة نور التعليمية حتى يتمكن المعلم والمعلمة من الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسات الحكومية والخدمية وتجنب التزاحم وإهدار الوقت، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تمكن المعلمين والمعلمات من الحصول على خدمة النقل الداخلي إلى المدرسة التي يرغبون بها الملائمة لمحل إقامتهم، وبعد إعلان النتيجة من خلال منصة نور يتم فتح باب تقديم الاعتراضات على النتائج لمدة ثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين قبل اعتمادها.

رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

وفرت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن رابط نتائج حركة النقل الخارجي لجميع المعلمين والمعلمات من خلال نظام نور، وللاستعلام عن النتائج يجب اتباع الخطوات التالية: