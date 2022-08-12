رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة مسار جدارة masar.sa

بدأت رسمياً الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة مسار جدارة اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس 2022 الموافق الرابع عشر من شهر محرم 1444، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم السعودية منذ لحظات على المترشحين مبدئيا تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة اللازمة لاستكمال إجراءات التعيين، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية كيفية الإطلاع على نتائج الوظائف التعليمية عبر جدارة وأيضا منصة مسار.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة مسار جدارة



يمكنكم اعزائي القراء الكرام الإطلاع على نتائج الوظائف التعليمية للعام الجاري 1444 عبر منصة مسار في نظام جدارة إلكترونيا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع جدارة من خلال حسابك في النفاذ الوطني في أبشر، ثم التوجه مباشرة إلى منصة مسار. التوجه منها إلى الوظائف التعليمية ١٤٤٤. الدخول على أيقونة نتائج الوظائف التعليمية. ابحث عن اسمك ما بين المرشحين. عند وجود اسمك ما بين المرشحين عليك القيام باستكمال إجراءات التعيين.

ونؤكد أن الوزارة سترسل إلى المرشحين رسائل تهنئة على هواتفهم تؤكد لهم قبول الترشيح المبدئي.

وزارة التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية للرجال والنساء

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الذي يتجاوز عددهم نحو 11547 وظيفية، وأكد على المرشحين أن آلية القبول تتم وفقاً إلى أقدمية التخرج، والمعدل التراكمي، ودرجة امتحان الرخصة المهنية، ومن ثم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح والكشف الطبي المطلوب وتجهيز مستندات التعيين في الفترة ما بين السادس والعشرين من شهر محرم إلى السابع والعشرين من شهر محرم 1444.

شروط القبول في الوظائف التعليمية 1444

حددت وزارة التعليم السعودية العديد من المعايير والضوابط اللازمة في للقبول في الوظيفة التعليمية وكان أهم هذه الاشتراطات أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية على الأقل، ويكون التخصص الذي حصل عليه في الشهادة الجامعية متاح التقديم عليه، كما ينبغي على المتقدم أن تتحقق عليه كافة معايير القبول لمزاولة المهنة.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية الاطلاع علي نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة مسار جدارة.