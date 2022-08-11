رابط نتائج النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الرسمي
نتائج النقل الداخلي 1444 نظام نور
وبدأ الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن نتائج النقل الدخلي 1444 ورابط موقع نظام نور، ومن المتوقع أن تبدأ مديريات وأقسام التربية والتعليم في مختلف المدن السعودية عن الإعلان عن أسماء المعلمين المنقولين في حركة النقل الداخلي عبر نظام نور بعد الإعلان عن نتائج النقل الخارجي في الأيام القليلة الماضية، كما أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية في بيان رسمي عبر تويتر، أنه سيتم الإعلان اليوم الخميس عن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات عبر الموقع الرسمي لنظام نور.
حركة النقل |#تعليم_القصيم "شؤون المعلمين" تعلن عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444ﮪ، عبر نظام نور. pic.twitter.com/ayOjBM9Z8p
— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) August 11, 2022
خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي 1444
وسنزودكم أعزائنا بأسهل طريقة للتعرف على نتيجة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات من خلال رابط نظام نور في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا، قم بالولوج إلى نظام نور.
- بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.
- ثم انقر على خدمات شؤون المعلمين.
- ثم قم بالدخول إلى خدمة الاستعلام عن النقل الداخلي.
- ثم سيتم توجيهك إلى الصفحة التي تحتوي على معلومات الطلب.