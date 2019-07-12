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رابط موقع أبشر الجديد absher بعد نقل جميع خدماتها الالكترونية

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
رابط موقع أبشر الجديد absher بعد نقل جميع خدماتها الالكترونية

أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن نقل جميع خدماتها الى “موقع أبشر الجديد” ، مما يعنى انه سيتم للمستخدمين الاستفادة من خدمات “أبشر ” عبر هذا الموقع، ويمكنكم ذلك من خلال تسجيل الدخول الى المنصة (أفراد – أعمال) ، لتنفيذ جميع الخدمات، وقد تمت عمليات النقل في يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، وهي منصة إلكترونية شاملة يستفيد منها 12 مليون مستخدم، من بينهم الأفراد والمواطنين والمؤسسات والمقيمين أيضا .

خطوات تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل فى ابشر

  • الخطوة الأولى قم بتسجيل الدخول عبر رابط الموقع الجديد لـ “أبشر” عبر هذا الرابط .
  • قم بإختيار الخدمات الإلكترونية .
  • ثم إضغط على “اختر حسابي” .

  • قم بالنقر على تحرير بيانات المستخدم .
  • ثم قم بالضغط على ضبط تعديل البريد الإلكتروني .
  • بعد ان تقوم بالتعديل إضغط على زر تعديل ليتم حفظ البريد الإلكتروني الجديد .

خطوات إنشاء حساب جديد  في ابشر

  • الدخول الى منصة “أبشر”  الموقع الجديد عبر هذا الرابط .
  • ثم النقر على إختيار مستخدم جديد .
  • قم بإدخال رقم الهوية الخاصة به .
  • ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني، وقم بكتابته مرة اخرى للتأكيد .
  • ثم قم بإدخال اللغة المفضلة .
  • ثم إدخال رقم الهاتف الذي سيتم إرسال رسالة تأكيد فورية عليه بعد الإنتهاء من خطوات التسجيل .
  • ثم الاقرار بالموافقة على جميع الشروط الخاصة بالتسجيل، وذلك بالضغط على كلمة موافق .
  • سيتم إرسال رسالة تفعيل الى رقم الجوال الذى قمت بالتسجيل به .
  • قم بإدخال رقم الهوية ثم النقر على كلمة موافق .
  • سيتم تلقائيا نقلك الى صفحة تسجيل الدخول التي من خلالها تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .
  • سيتم طرح بعض الاسئلة السرية للتأكد من الهوية قم بالاجابة عليها .
  • سوف تظهر صفحة على اتمام التسجيل قم بطباعتها والامضاء عليها، وبعد ذلك قم بتسليمها الى موظف التفعيل في اقرب وحدة تفعيل .
  • وبهذا الخطوات البسيطة قد تكون اتممت التسجيل على منصة ابشر .

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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