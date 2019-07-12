رابط موقع أبشر الجديد absher بعد نقل جميع خدماتها الالكترونية

أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن نقل جميع خدماتها الى “موقع أبشر الجديد” ، مما يعنى انه سيتم للمستخدمين الاستفادة من خدمات “أبشر ” عبر هذا الموقع، ويمكنكم ذلك من خلال تسجيل الدخول الى المنصة (أفراد – أعمال) ، لتنفيذ جميع الخدمات، وقد تمت عمليات النقل في يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، وهي منصة إلكترونية شاملة يستفيد منها 12 مليون مستخدم، من بينهم الأفراد والمواطنين والمؤسسات والمقيمين أيضا .
خطوات تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل فى ابشر
- الخطوة الأولى قم بتسجيل الدخول عبر رابط الموقع الجديد لـ “أبشر” عبر هذا الرابط .
- قم بإختيار الخدمات الإلكترونية .
- ثم إضغط على “اختر حسابي” .
- قم بالنقر على تحرير بيانات المستخدم .
- ثم قم بالضغط على ضبط تعديل البريد الإلكتروني .
- بعد ان تقوم بالتعديل إضغط على زر تعديل ليتم حفظ البريد الإلكتروني الجديد .
خطوات إنشاء حساب جديد في ابشر
- الدخول الى منصة “أبشر” الموقع الجديد عبر هذا الرابط .
- ثم النقر على إختيار مستخدم جديد .
- قم بإدخال رقم الهوية الخاصة به .
- ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني، وقم بكتابته مرة اخرى للتأكيد .
- ثم قم بإدخال اللغة المفضلة .
- ثم إدخال رقم الهاتف الذي سيتم إرسال رسالة تأكيد فورية عليه بعد الإنتهاء من خطوات التسجيل .
- ثم الاقرار بالموافقة على جميع الشروط الخاصة بالتسجيل، وذلك بالضغط على كلمة موافق .
- سيتم إرسال رسالة تفعيل الى رقم الجوال الذى قمت بالتسجيل به .
- قم بإدخال رقم الهوية ثم النقر على كلمة موافق .
- سيتم تلقائيا نقلك الى صفحة تسجيل الدخول التي من خلالها تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .
- سيتم طرح بعض الاسئلة السرية للتأكد من الهوية قم بالاجابة عليها .
- سوف تظهر صفحة على اتمام التسجيل قم بطباعتها والامضاء عليها، وبعد ذلك قم بتسليمها الى موظف التفعيل في اقرب وحدة تفعيل .
- وبهذا الخطوات البسيطة قد تكون اتممت التسجيل على منصة ابشر .
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