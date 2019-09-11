رابط موقع أبشر الجديد 1441 للخدمات الحكومية الإلكترونية

قام أبشر بتغير روابط موقعة القديم إلى رابط موقع أبشر الجديد وذلك بهدف توسيع الخدمات الإلكترونية ومنها تسديد المخالفات المرورية والاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية وغيره من الخدمات الإلكترونية الحكومية ويبحث الكثيرون عن رابط أبشر الجديد حتى يتمكن من الاستفادة من خدمات الموقع الجديد.







خدمات موقع أبشر الجديد 1440

خدمات خاصة بالمرور من تسديد مدفوعات واستعلامات مرورية ومعرفة رسوم تجديد الرخصة الخاصة والمهنية.

خدمات خاصة بالجوازات حجز موعد والتحقق من المواعيد.

الاستعلام عن بيانات رخصة القيادة.

يراعى أن الموقع لازال قيد الإنشاء وجاري تحديث البيانات والخدمات الجديدة الخاصةبالموقع.

خدمات للشركات وغيره مما يطلب أكثر من مقال.







رابط موقع أبشر الجديد 1441

رابط موقع أبشر الجديد وهو الرابط الرسمي الذي سيتم التعامل مع الموقع من خلاله رسمياً بعد انتهاء رفع البيانات الخاصة بالتحديثات الجديدة للاستفادة من الخدمات الحكومية الموسعة لذا ينصح لمن لم يقم بالتسجيل أن يقوم بالتسجيل بالموقع.







التسجيل في موقع أبشر الجديد

إن كنت مسجلاً من قبل على موقع أبشر القديم فلا حاجة للتسجيل فقط قم بالدخول من خلال حسابك وإن لم تكن مسجلاً فقم بالتسجيل من خلال الخطوات البسيطة وهي:-







الدخول على موقع أبشر من خلال الرابط الموضح أعلاه ثم قم بكتابة الاسم كما هو مدون في الهوية الوطنية .

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكن حساس مع كتابة الأرقام.

قم بالتسجيل من خلال رقم هاتف حتى تتلقى عليه الرسائل النصية ثم قم بكتابة الرموز المرئية .

الآن وبعد التفعيل من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني أصبح لديك حساب على موقع أبشر.