رابط منصة إحسان الخيرية وطريقة تقديم الطلبات

تعد منصة إحسان واحدة من أهم المنظومات الوطنية التي تقدم الأعمال الخيرية، لذلك نقدم لك رابط منصة إحسان الخيرية للفئات المستحقة مثل الغارمين والغارمات التي تم إيداعهم بالسجون لعدم قدرتهم على تسديد ديونهم، كما أنها تقدم الدعم أيضًا للمطلقات والأرامل والأيتام وتساعد رب الأسرة على إقامة مشروع صغير لكسب الرزق.

رابط منصة إحسان الخيرية

وتعد المنصة من أهم صور التكافل الاجتماعي القائمة على العمل الإنساني حيث يعمل بها الكثير من المتطوعين، وذلك لخدمة المواطنين المحتاجين للدعم كما أنها قائمة على التبرعات التي تتلقاها من خلال الأفراد والمؤسسات الذي يشاركون في مساعدة هؤلاء الفئات الذي وقعوا في مشكلات مادية.

انطلقت المنصة في بداية شهر رمضان لعام 1442 هجريًا، وتعد جامعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية الموجودة بالمملكة، وتنقسم المساعدات بها إلى ثلاث فروع وهم فرجت وهو قسم مخصص للغارمين الذي تم إيداعهم بالسجون، حيث تقوم المنصة بسداد الديون وإسقاط الأحكام القضائية عنهم أما عن القسم الثاني فهو قسم الإغاثة والقسم الثالث وهو قسم المشاريع الصغيرة لإعانة رب الأسرة على كسب الرزق.

يذكر أن المنصة تتلقى الكثير من التبرعات من عدة جهات كانت من أبرزهم التبرع المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي قام بالتبرع بمبلغ عشرون مليون ريال سعودي، كما تبعه في التبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تبرع بمبلغ عشرة مليون ريال سعودي.

كما قامت مجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات بالتبرع، حيث بلغت قيمة التبرعات حوالي ثلث مائة مليون ريال سعودي يتم توزيعهم من خلال لجنة منظمة مختصة بتلقي التبرع وتحديد الفئات المستحقة للصرف والذي يتحدد من خلال مجموعة من الشروط التي من أهمها أن يكون المواطن من الجنسية السعودية، ومقيم بها.

تقديم الطلبات لمنصة إحسان

يذكر أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا من خلال الرابط الخاص بالمنصة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن أيضًا التبرع من خلال هذا الرابط في صورة إهداء وتحديد الشخص الذي التبرع له وقيمة المبلغ المتبرع به.

وسائل التواصل لمنصة إحسان

أتاحت المنصة العديد من وسائل التواصل منها البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي يمكن تلقيها على رقم 5005، كما يوجد أيضا رقم للتواصل وهو 8001247000، حيث يتم طلب المساعدة من خلال هذه الوسائل أو التبرع للمنصة، وذلك لمساعدة الكثير من الفئات التي حددتها مثل الغارمين والغارمات لتسديد ديونهم والأيتام الرضع والغير قادرين على سداد المصروفات التعليمية للطلبة، كما أنها تتكفل أيضا بالمرضي وذلك من خلال توفير لهم الدعم الطبي والعلاج وتكاليف العمليات الجراحية التي يحتاجون إليها أما عن الأشخاص الذي يحتاجون إلى إقامة مشروع فهي تعمل على دعمهم بمبالغ مالية لعمل مشروعات صغيرة.