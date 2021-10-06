“رابط مكاني makani”.. بضغطة واحدة احجز تذاكر مباراة منتخبي السعودية واليابان

يبحث الآلاف من عشاق المنتخب السعودي في جميع أنحاء المملكة عن رابط مكاني، من أجل حجز والحصل على تذكرة لحضوره المباراة، التي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامتها بحضور جماهيري بنسبة 100%، في أول عودة مكتملة للجماهير بالمدرجات منذ انتشار جائحة كورونا قبل عامين، وبالفعل تم تفعيل رابط makani للحصول على التذكرة إلكترونيًا، لمتابعة المباراة المرتقبة ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

ترتيب المنتخب السعودي بمجموعته

يدخل المنتخب السعودي لكرة القدم المباراة التي تنطلق تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي رصيده 6 نقاط في المجموعة الرابعة متأخرًا بفارق الأهداف عن منتخب استراليا المتصدر، واستطاع الأخضر من الفوز على فيتنام وسلطنة عُمان، مع العلم أنه بدأ التصفيات من الدور الثاني، وصعد كمتصدر على حساب أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن، بينما يتواجد المنتخب الياباني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز على الصين وخسارة من عُمان.

جاء وقت المؤازرة 📣💚

الجوهرة تنتظرنا 🏟⚡️ احجز تذكرتك الآن 🎟

وادعم الصقور 🦅🇸🇦 رابط الحجز 🔽https://t.co/femRBLJ013 pic.twitter.com/E9PnQZYK3O — مكاني (@MakaniSaudiPost) October 5, 2021

رابط مكاني تذاكر المباراة

وكالعادة، طرحت اللجنة المنظمة للمباراة، التذاكر على موقع مكاني إلكترونيًا فقط،وهو ما يتطلب من الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط الموقع: https://www.makani.com.sa

ثم تسجيل الدخول.

ثم اختيار مكانك المفضل.

ثم الضغط على حجز.

ثم الدفع أون لاين.

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مع العلم أن سعر تذكرة المباراة موحد لجميع المقاعد بسعر 15 ريال، إلا أنه يُشترط للحضور، أن تكون الحالة محصن أكمل جميع الجرعات على تطبيق محصن، مع ارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل الملعب، ومنع اصطحاب للأطفال دون سن 12 عامًا، بالإضافة إلى الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.