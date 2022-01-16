“رابط مباشر” تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443 بطريقتين المنصة التعليمية وعبر توكلنا

تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443 التي تعد من أهم حلقات الوصل التعليمية في السعودية والتي تربط بين الطلاب والمعلمين مع أولياء الأمور وذلك لكي تتيح للجميع المشاركة في النقاشات وتقديم الأسئلة والتفاعل الذي يحقق هدف التعليم عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على درجات الاختبارات وأعمال السنة، حيث يتمكن ولي الأمر من متابعة المستوى التعليمي لأبنائه أيضاً فتكون المنصة مثل مدرسة مفتوحة لأعين كل المسجلين بها.

رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية

تضم المنصة جميع المراحل التعليمية من الروضة وحتى المرحلة الثانوية، وتعرض جميع الدروس والشروحات المناهج المقررة في كل مرحلة، كما يقوم المعلم بإعطاء الواجبات المدرسية للطلاب وكذلك الدروس الافتراضية أيضاً، وذلك من خلال التسجيل في منصة مدرستي 1443 بالخطوات على النحو التالي:-

الدخول عبر رابط منصة مدرسي التعليمية الرسمي.

اختر طريقة تسجيل الدخول من ثلاث خانات الموضحة أمامك (مايكروسوفت الروضة – أو للكادر التعليمي والطلاب – الدخول بحساب نور ولي الأمر).

ثم اكمل التسجيل بالإيميل وكلمة السر.

علماً بأن المنصة تعرض أسفل الصفحة بها مواعيد الدراسة للمراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية.

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تسجيل الدخول منصة مدرستي عبر توكلنا

عليك تحميل التطبيق على هاتفك أو جهازك او قد يكون محملاً في السابق فعليك الآتي:-

من خلال تطبيق توكلنا حدد بيانات المنصة من خلال (خانة حسابي).

سوف تعرض أمامك صفحة بها اسم المستخدم والتابعين.

ومنها اختر اسم المستخدم وكلمة السر له ثم اضغط على كلمة إرسال.

سوف تصلك رسالة بها كلمة السر للشخص الذي قمت بتحديده في الخطوة السابقة.

يجب العلم أنه لا يمكنك الحصول على كلمة السر أكثر من مرتين لكل تابع في اليوم.

طريقة تسجيل طالب جديد منصة مدرستي

عبر رابط منصة مدرستي المرفق أعلى عليك تحديد العودة إلى المدارس.

ومن ثم تسجيل جديد وتعبئة البيانات في الخانات المحددة والتي تشمل (رقم الهوية أو الإقامة لولي الأمر ورقم الهاتف الجوال المسجل في نظام نور).

ثم الضغط على أيقونة تحقق سوف يرسل لك رمز عليك كتابته واضغط على تحقق.

سوف يظهر أمام بيانات وأسماء المسجلين في نظام نور التعليمي، وأسفل كلمة (دخول) اضغط عليها.

سوف تنقلك إلى منصة مدرستي ثم تتمكن بتسجيل الدخول بها واختيار أي مرحلة.

رقم الدعم الفني منصة مدرستي

في حالة وجود استفسارات حول اي شيء يخص التسجيل او التعليم عبر المنصة يرجى الاتصال على رقم منصة مدرستي المجاني 920033988