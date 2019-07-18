رابط قياس لمعرفة نتائج اختبار القدرة المعرفية qiyas.sa المركز الوطني للقياس والتقويم

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية لكافة الطلاب والطالبات في دولة المملكة العربية السعودية نتائج إختبار القدرة المعرفية 1440 هـ، وذلك من خلال قياس حيث قام المركز الوطني للقياس qiyas الوطني والتقويم بالإعلان عن النتائج اليوم الخميس الموافق 18-07-2019، حيث يعتبر اختبار قياس من أهم الإختبارات في المملكة،التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم ، ويهتم ذلك الإختبار بتحديد مدى الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها المتقدم، من أجل تحسين مواجهة المواقف في الحياة، وتعتبر المؤسسات العامة في دولة المملكة إختبار قياس شرطاً أساسياً من أجل المفاضلة والقبول بين المتقدمين للوظائف المختلفة لكلا الجنسين على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

قياس qiyas نتائج اختبار القدرة المعرفية

يعتبر إختبار قياس qiyas من ابرز التطبيقات حيث تم تطبيقه بشكل فعلي بداية من الثاني من أكتوبر 2019، وذلك على وظائف السلم العام، هذا وسوف تقوم وزارة الخدمة المدنية في دولة المملكة بإختبار القدرة المعرفية على المتقدمين من أجل شغل الوظائف التي تعلن عنها الوزارة، وذلك لطلاب الحاصلين على المؤهلات الجامعية من المؤسسات الحكومية والأهلية.

هذا وقد تم تحديد درجة النجاح في إختبارات القدرات المعرفية 50 درجة، ويتم تقديم عليه لكافة الحاصلين على المؤهلات العليا من الدرجات الجامعية، بالإضافة يمكن لحملة الثانوية العامة التقديم على إختبارت القدرات المعرفية من أجل التقديم على الوظائف الإدارية على الدرجة الرابعة .

أهمية اختبار القدرة المعرفية

يعتبر إختبار القدرة المعرفية وسيلة الفرد في التعلم واكساب المعرفة ، بالإضافة إلى استخدام الفرد لها في حل المشكلات والمواقف الحياتية التي سوف تجاه المواطن أو الفرد المتعلم ، و مساعدة الفرد في التكيف مع الظروف البيئية المحيطة به والتأقلم معها.

رابط قياس qiyas للاستعلام عن نتائج اختبار القدرة 1440

نرصد لكم متابعينا الكرام في ختام هذا المقال رابط من أجل الإستعلام عن النتائج للقدرة المعرفية وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس والتقويم، ويمكن لكافة المتقدمين الإستعلام من خلال تلك البوابة، ويمكنك زيارة البوابة من خلال الرابط التالي هـــنـــا