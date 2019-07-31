رابط فحص والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر ذي الحجة 1440هـ

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة عن موعد صرف المساعدة التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث تعمل الوزارة على تقديم المعونة المالية من اجل مساعدة الأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتقوم الوزارة بمساعدة الأسرة السعودية في مواجهة الظروف الصعبة وغلاء المعيشة، نظراً للإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في سبيل تحسين الوضع المعيشي والإقتصادي،هذا ويتم إستلام الدفعات التي هي على قائمة الإنتظار بشكل شهري في محاولة للتخفيف منهم، ويمكن الإستعلام من خلال الإتصال على الرقم 8001222777، والقيام بإدخال رقم الهوية التابعة للمستفيد والقيام بالإستفسار عن المساعدة.

الفئات المستحقة للإستفادة من مساعدة المقطوعة

الأسرة السعودية التي غاب عنها عائلها. الأسرة ذات الدخل المنخفض أو التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. الأسرة المهجورة. الأرامل والمطلقات .

شروط الإستفادة من المقطوعة في الضمان

يجب أن يكون المقدم للإستفادة قد وصل إلى سن 35 عاماً . يجب على المستفيد أن يفصح عن كافة البيانات بشكل سليم. يتم صرف المقطوعة تبعاً للأقدمية . 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى للمساعدة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية . تصرف مساعدة المقطوعة للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .

الإستعلام في الضمان الإجتماعي

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتصميم موقع من أجل الإستعلام والتسجيل من اجل الإستعلام في مساعدة المقطوعة بالضمان الإجتماعي، وذلك من اجل تسهيل الوقت والجهد على المواطن السعودي، وتخفيف عنه زيارة مراكز الضمان الإجتماعي، ويمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنـــا