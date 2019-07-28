رابط فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1440 هـ

تحرص وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، وتقدم الوزارة المقطوعة بناءاً على العديد من الشروط التي حددتها وزارة العمل، وتسعى الوزارة بشكل دوري إلى تحسين المستوي المعيشي والإقتصادي والمالي للأسر السعودية، وذلك فى ظل إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع والمحروقات، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من اجل تحسين المستوي العام للمملكة، وقد قامت الحكومة السعودية في العام المنصرم بتطبيق الضريبة المضافة من اجل تحقيق العديد من المطالب لرؤية المملكة 2020 م وتطبيق رؤية المملكة للعام 2030 م.

موعد صرف مساعدة المقطوعة

بعد ان تم فرض الضريبة المضافة في السعودية، كان لا بد من تطبيق العديد من المساعدات التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين من اجل مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتقوم الوزارة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية لكل الأفراد، وذلك بهدف مساعدة الأسر الأشد إحتياجاً في ظل الظروف الصعبة الإقتصادية الجديدة، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام والفحص عن مساعدة المقطوعة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية من هـــنــا، ولم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حتي هذه اللحظة موعد من اجل صرف المقطوعة، وقد ناشد العديد من رواد مواقع التواصل إيداع المقطوعة في أسرع وقت ممكن .

طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة