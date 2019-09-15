تتميز مساعدة المقطوعة كونها أحد أبرز المساعدات التي يتم تقديمها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تصرف المقطوعة لكافة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، والذين هم على قوائم الإنتظار في دولة المملكة، حيث تتميز المقطوعة أنها من أبرز المساعدات التمويلية التي تعمل على مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتصرف المقطوعة وفقاً للعديد من الشروط التي بينتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق.







تفاصيل موعد صرف مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، يذكر أن صرف المقطوعة قد تأخر مقارنة بالدفعات السابقة من المقطوعة، حيث طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإسراع في صرف المقطوعه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد إنتشرت العديد من الأخبار الغير رسمية على مواقع التواصل وعبر المواقع الإلكترونية عبر الرسمية الإسراع في صرف المقطوعة.







ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية، التي يتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتتميز تلك المقطوعة أنها أبرز وأهم الخدمات المالية التي تقدمها وكالة الضمان الإجتماعي، حيث تصرف المقطوعة بشكل دوري لكافة المستفيدين، وتسعى المقطوعة على تحسين الظروف المعيشية التي تمر بالأسرة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي تمر في البلاد، وذلك بفعل الضريبة المضافة، وغلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات.

شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441

أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون يقيم في دولة المملكة العربية السعودية أن يكون لا يشمله معاشات الضمان الإجتماعي أن يفصح عن كافة بياناته من أجل مطابقتها مع الجهات المعنية







الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر محرم

نستعرض لكم في ختام مقالنا عن البوابة الإلكترونية التابعة للضمان الإجتماعي، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقعاً إلكترونياً من أجل الاستعلام والتسجيل من أجل الاستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد كشفت الوزارة على أنه يمكن الولوج للبوابة بكل سهولة ويسر والقيام بالتسجيل والاستعلام من خلال الضمان الإجتماعي

تحديث: أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنها تعمل بجهد من أجل أن يتم صرف مساعدة المقطوعه لمستفيدي الضمان في أقرب وقت ممكن، وقد نوهت على أنه يجب أخذ المعلومات من خلال الموقع الرسمي التابع أو من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.