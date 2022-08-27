رابط رسمي التسجيل في وظائف الأمن العام السعودي منصة أبشر 1444
التسجيل في وظائف الامن العام بالسعودية قامت وزارة الداخلية في المملكة السعودية بالتسجيل في بعض الوظائف الخاصة بالأمن العام للرجال من خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وفقا لبعض الشروط أيضا الخاصة بالأفراد أو الجنود، كما قامت الإدارة العامة للقبول في وزارة الداخليه والشؤون العسكرية عن فتح التسجيل مرة أخرى من خلال موقع تويتر لنتحدث عن أبرز الشروط حيث لا يمكن التسجيل لمن لا تتوفر بهم الشروط وطريقة التسجيل.
التسجيل في وظائف الامن العام بالسعودية
قامت وزارة الداخلية بالأعلان عن وظائف الأمن العام في المملكة السعودية وأعلنت عن طريقة التسجيل التي لابد من إتباع الآتي:
- يجب البدء بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الألكترونية.
- قم باختيار زر التقديم على وظائف الأمن العام لرتبة الجندي.
- انقر على وظيفه جندي في مؤسسة الأمن العام.
- وافق على جميع الشروط.
- قم بإضافة جميع البيانات مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
- تحقق من صحه كافة البيانات التي تم إدخالها.
- انقر على زر موافق وقم بحفظ البيانات.
- قم بإدخال معلومات المؤهل العلمي.
- أرفق صورة من شهادات التعليم الرسمية.
- أنقر على تأكيد الطلب.
شروط تقديم الأمن العام 1444
هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الأمن العام ووزارة الداخلية في المملكة السعودية التي بناء عليها يتم قبول المتقدمين في الوظائف المعلنة التقديم في الأمن العام ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- لابد أن يكون الشخص من السعوديين الاصلين.
- يجب أن يكون الشخص حاصل على الثانوية العامة أو الشهاده التي تعادلها.
- يتم المقارنه بين من تقدما للعمل من حيث المؤهل ويتم اختيار الأفضل.
- يجب أن يكون جيد السلوك والسير ولابد أن يكون لم يحكم عليه من قبل في إحدى جرائم الشرف.
- لابد من وجود رقم هوية وطنية مستقلة ولابد أن تكون سارية المفعول.
- يجب ألا يكون قد سبق وتم تعين الشخص من قبل في أي وظيفة تخضع للنظام العسكري.
- يجب أن يكون تمكن من أداء خدمة العسكرية في إحدى المعاهد أو المراكز العسكرية.
- يجب أن لا يكون قد عمل في أي وظيفه حكومية أو خاصة.
يجب ألا يكون متزوج من إمراة أجنبية.
- يجب إنهاء الكشف الطبي واجتيازة.
- العبور من إختبارات القبول وإجتياز المقابلة الشخصية.