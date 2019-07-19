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رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر “أبشر” برقم الهوية

كتب هيثم كمالفي آخر تحديث
رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر “أبشر” برقم الهوية
رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية

أتاحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية الشاملة، لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من جانب رجال مرور بشوارع المملكة بـ “أبشر”، حيث أوضحت المنصة في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن طريقة الوصول لخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية تتم عبر موقع أبشر فقط، والذي هو تابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وهي خدمة متخصصة فى مراجعة المخالفات المرورية المسجلة على مواطني المملكة، وتتيح للمواطنين امكانية التحقق من المخالفات ونتائجها، وكانت في البداية مخصصة لمناطق معينة حتى تم الآن اتاحة الخدمة لتغطي جميع المناطق السعودية.

رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية
رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية

رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضحت منصة أبشر أن إمكانية التحقق من المخالفات تتم عبر موقعها “أبشر” فقط، وذلك كالتالي:

  • قم بالدخول إلى موقع “أبشر“.
  • أدخل رقم الهوية أو رقم السجل المدني الخاص بك.
  • ادخل الرمز الأمني في الخانة المخصصة لذلك.
  • اضغط على “خدماتي”.
  • اضغط على “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

  1. أن لا تكون مدة المخالفة قد تجاوزت 30 يومًا، فإذا تم تجاوز هذه المدة لن يتم قبول الاعتراض.
  2. أن لا يكون الفرد قد سبق له دفع قيمة المخالفات المرورية.
  3. لا يقبل الاعتراض في حالة التقديم على أكثر من مخالفة واحد.
  4. لن يتم قبول الاعتراض في حالة عدم قبول تقديم اعتراض سابق.

أسعار المخالفات المرورية 

الحالةالغرامة
قيادة السيارة بدون لوحة خلفيةلا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز 900 ريال
رمي مخلفات على الطريق أثناء القيادةلا تقل عن 100 ريال ولا تتجاوز 150 ريال
قيادة السيارة برخصة منتهية الصلاحيةلا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 500 ريال
نقل ركاب لغير الأماكن المخصصة لهملا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 500 ريال
عدم الالتزام بحمل رخصة السيارة أثناء القيادةلا تقل عن 150 ريال ولا تتجاوز 300 ريال

 

عن الكاتب

هيثم كمال

كاتب ومدون مصرى، مواليد 1997، طالب بكلية الإعلام، أعشق الصحافة وحرية التعبير عن الرأى، أُحب التصوير الفوتوغرافى، أهتم بكل ماهو غامض ومثير، أميل إلى خوض المنافسات وتحدى الصعوبات

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