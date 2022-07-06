رابط حجز ذبح الأضاحي السعودية 1444 وشروط الحجز إلكترونياً

يعد رابط حجز ذبح الأضاحي في السعودية من أكثر الروابط التي يزداد البحث عليها مؤخراً من قبل المواطنين والمقيمين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 1443، ويرجع الهدف من وراء خدمة حجز موعد لذبح الأضاحي هو تقليل الازدحام أمام المسالخ وتوفير الوقت والجهد، وسنستعرض معكم خطوات وشروط حجز ذبح الأضاحي إلكترونياً.

رابط حجز ذبح الأضاحي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خدمة جديدة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث أتاحت رابط إلكتروني لحجز ذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة بثلاث مدن في المملكة وهي “مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة”، وحددت خطوات لابد من اتباعها حتى يتمكن المواطن من حجز موعد لذبح الأضحية، وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لبوابة “نما للخدمات الإلكترونية” اضغط هنا.

ستظهر لك قائمة، قم بالضغط على خدمة حجز مسلخ، ثم انقر على طلب خدمة.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال “رقم الهوية للمواطن أو المقيم، أو رقم الحدود، أو رقم الهوية الخليجية”، وكلمة المرور.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك “المنطقة، المحافظة، نوع الماشية”.

قم باختيار المسلخ الذي ترغب في حجز موعد لذبح الأضحية، وحدد تاريخ الحجز، وعدد الماشية.

وفي النهاية اضغط على حجز الموعد، وعلى الفور سيتم إرسال إشعار بالطلب على الهاتف المحمول الخاص بك.

شروط حجز ذبح الأضحية

وضعت الوزارة شروط ومعايير معينة يجب على المواطن الالتزام بها عند تقدمه بالطلب على رابط حجز ذبح الأضاحي، وهي:-

يشترط حضور الشخص المستفيد للمسلخ قبل موعده بساعه.

دخول المطان لصاحب الذبيحة فقط.

لابد من تهوية السيارة للأضاحي ولا تتعرض إلى درجات حرارة مرتفعة.

أن يكون عدد الذبائح 8 فقط كحد أقصى للشخص الواحد في سيارة واحدة.

لابد من التأكد من أن الأضحية سليمه من الناحية الصحية والشرعية.

الالتزام التام بالاشتراطات الصحية والفنية.

اتباع التعليمات المقدمة من قبل الجهة المشرفة.

وبذلك نكون قدمنا رابط حجز ذبح الأضاحي في مسالخ مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.