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رابط حاسبة الضمان الاجتماعي في السعودية 1444 موعد صرف الدعم الشهري المطور

أمل ناجي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن توفر خدمة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، والتي يمكن من خلالها أن يتعرف الشخص المشترك في برنامج الضمان على قيمة الدعم الشهري، ولقد وفرت الوزارة هذه الخدمة تسهيلا على المواطنين حول الاستعلام عن حسابهم الخاص على برنامج الضمان المطور، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط الحاسبة لكي يتمكن الشخص باستمرار من معرفة راتبه.

حاسبة الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الشهري

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يتصدر عناوين البحث على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، والذي يمكن من خلاله معرفة الشخص قيمة دعم الضمان الشهري، والذي قد خصصته وزارة الموارد البشرية في السعودية لتوفير الدعم والمساعدة للمواطنين، وإليكم خطوات الاستعلام باستخدام الرابط الرسمي٬ وهي كالتالي:

حاسبة الضمان الدعم الشهري

  • في البداية عليك الدخول على رابط الحاسبة   sbis.hrsd.gov.sa
  • ثم يقوم الشخص بتسجيل الدخول على الموقع من خلال الاسم ورقم المرور.
  • بعد ذلك اختر الدخول على بوابة مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن ثم يختار رواتب الأسرة.
  • بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بحسابك مثل الاسم، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، وغيرها من البيانات المطلوبة على الموقع.
  • بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها يقوم الشخص بالضغط على أيقونة استعلام على الحساب.
  • في النهاية سوف تقوم الحاسبة بعرض حساب الشخص بالتفصيل على برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

معاش الضمان الاجتماعي

مواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1444

وبذلك نكون قد وضحنا رابط حساب الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، ونشير إلى المواعيد التي يتم صرف فيها رواتب الضمان الاجتماعي المطور من كل شهر٬ وهي كالتالي:

  • لقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتم صرف رواتب دعم الضمان الاجتماعي في أول شهر ميلادي من كل شهر.
  • كما أنه أشارت أن مواعيد صرف الدفعة التاسعة، سوف يكون يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل لعام 2022.

معاش الضمان الاجتماعي

  • يمكن للشخص الاستعلام عن نزول الراتب من خلال رابط الحاسبة٬ ومن خلال الرقم المجاني الموحد الضمان 19911.
  • يتم صرف رواتب الضمان من أي فرع بنكي قريب من الشخص.

رقم الضمان الاجتماعي

أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية


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