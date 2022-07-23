رابط تقديم وظائف الأمن العام للنساء عبر أبشر للتوظيف 1443 وشروط وظائف المرور للنساء

يرغب العديد من المواطنين في السعودية معرفة رابط تقديم وظائف المرور للنساء الخاصة بالأمن العام، وكان ذلك بعد قيام مديرية الأمن العام بفتح باب التسجيل في وظائف القوات الخاصة للنساء رتبة جندي، وقد قامت بوضع عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، وأكدت إدارة المرور بأن التسجيل في الأمن العام للنساء يكون إلكترونياً من خلال رابط قوات الأمن الخاصة أبشر للتوظيف، لذلك يجب على من يرغب في تقديم الأمن العام نساء 1443 تجهيز كافة المستندات المطلوبة، وكذلك التسجيل في القوات الخاصة للأمن العام في الموعد المحدد، مع ضرورة ملئ وتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بكل دقة ودون أخطاء، ومراعاة أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة ومن واقع المستندات الرسمية، حيث إنه سوف يتم مطابقة هذه المستندات وفي حال عدم مطابقتها سيتم استبعاد مقدم الطلب.

رابط وظائف الأمن العام للنساء إدارة المرور 1443

حيث قامت مديرية الأمن العام للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالإعلان عن فتح باب التقديم في القوات الخاصة للأمن العام نساء 1443، وقد وضعت عدة شروط للقبول في وظائف الأمن العام للنساء على رتبة جندي، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على رابط أبشر للتوظيف. ثم قم بالتسجيل عن طريق الدخول على موقع أبشر للتوظيف. والنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”. ثم اختيار وظائف الأمن العام 1443. قم بتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية. وبعد الانتهاء من التسجيل يجب التأكد من صحة البيانات مع التأكد من رفع المستندات المطلوبة. يتم الضغط على أيقونة “تسجيل” مع الحصول على رقم طلب التسجيل والذي يجب الاحتفاظ به.

وظائف القوات الخاصة للأمن العام إدارة المرور

حيث قامت إدارة المرور بالسعودية بالإعلان عن توافر عدة وظائف شاغرة في الأمن العام للنساء وأكدت على بدء التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن العام في إدارة المرور للنساء على رتبة جندي، وقد أكدت إدارة المرور بأنه يتم التسجيل في هذه الوظائف العسكرية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وذلك بعد تحقق الشروط المطلوبة في المتقدم، ووجب التنبيه هنا على ضرورة تحري الدقة أثناء ملئ البيانات، وسوف يتم استبعاد كل من يثبت لديه اختلاف في بيانات التسجيل عند مطابقة المستندات.

شروط تقديم قوات الأمن الخاصة للنساء 1443

وقد قامت مديرية الأمن العام بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف الأمن العام للنساء الخاصة بإدارة المرور، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يلزم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية سواء الأصل والمنشأ. ويستثنى من نشأت مع والدها في الخارج أثناء خدمته لدولته. وأن تكون متميزة بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ويلزم أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. ويجب أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية وقت التسجيل. يلزم ألا تكون قد سبق لها التعيين في أي جهة عسكرية أو تم فصلها من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. وأن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. يجب اجتياز المتقدمة لكافة إجراءات واختبارات القبول. ويلزم معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم في السعودية مع التصديق عليها.

موعد تقديم وظائف الأمن العام عبر أبشر للتوظيف

وقد قامت مديرية الأمن العام بالتأكدي على أن التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443 من المقرر أن يبدأ بداية من اليوم السبت الموافق يوم 24\12\1443 هجريا والموافق يوم 23\07\2022، وقد أكدت إدارة المرور بأن التقديم سوف يستمر حتى يوم الخميس 29\12\1443 الموافق يوم 28\07\2022.

كم راتب الجندي في الأمن العام السعودي 1444

وقد وضحت مديرية الأمن العام بأن الراتب في القوات الخاصة تختلف باختلاف كلا من: “الدرجة والرتبة والمؤهل الدراسي”، ولكن من المؤكد بأن الرواتب تعد عالية، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص التسجيل والتقديم فيها، وهناك بعض المميزات والبدلات والمكافآت الأخرى بخلاف الراتب، ويبدأ راتب جندي في الأمن العام 3220 ريال سعودي، هذا بخلاف بدل الإعاشة وبدل نقل وبدل خطر وإعاشة وعلاوة إرهاب، مع التمتع ببعض المميزات الاجتماعية الأخرى ورعاية صحية على أعلى مستوى في المستشفيات العسكرية.

وأكدت المديرية بأن هناك علاوات سنوية يتم إضافتها على الرواتب في وظائف القوات الخاصة للأمن العام، ويحصل جندي الأمن العام على راتب 130 ريال سعودي علاوة إضافية مع بداية كل عام وبداية السنة المالية في المملكة. ويتحصل الجندي الأول على 145 ريال سعودي. فيما تصل علاوة العريف إلى 175 ريال وعلاوة وكيل رقيب تصل إلى 210 ريال مع بداية كل عام، أما فيما يخص زيادة الرقيب السنوية فتصل إلى 250 ريال والرقيب الأول 300 ريال وكذلك رئيس الرقباء 360 ريال مع بداية السنة المالية.

المؤهلات المطلوبة في وظائف الأمن العام 1443 للنساء

وقد وضحت المديرية العامة للأمن العام بأن المؤهلات المطلوبة في وظائف الأمن العام للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التالية:

“قانون – إحصاء – إعلام – علاقات عامة – إدارة موارد بشرية – إدارة مالية – محاسبة – حاسب آلي – لغة إنجليزية”.

كم الطول المطلوب في وظائف الأمن العام للنساء 1444

وقد قامت مديرية الأمن العام بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على وظائف الأمن العام للنساء 2022، ومن أهم هذه الشروط يجب أن يكون الطول متناسب مع الطول المحدد من قبل المديرية، فيجب ألا يقل طول المتقدمة عن 155سم ويكون هناك تناسق بين الطول والوزن حسب اللائحة الطبية المعمول بها.