رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 عبر موقع أبشر للتوظيف “وظائف عسكرية” على رتب مختلفة

التقديم على مكافحة المخدرات يبدأ اليوم السبت 22 01 1444 هـ وفقا للإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية . حيث أعلنت يوم الخميس الماضي عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لمكافة المخدرات رجال jobs.sa لتقلد بعض الرتب العسكرية والالتحاق بوظيفة وكيل رقيب، رتبة عريف، رتبة جندي أول، وظيفة جندي للتعيين والتمكن من شغل هذا المنصب في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وبدورنا سننقل لكم مؤهلات المطلوبة (حامل شهادة الثانوية العامة، حاملي شهادة الدبلوم، شهادة البكالوريوس) وشروط تقديم مكافحة المخدرات رجال 1444.

رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444

يستطيع كل مواطن سعودي التقديم على مكافحة المخدرات 1444 عبر موقع أبشر للتوظيف إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لذلك، ابتداء من تاريخ اليوم إلى غاية يوم الخميس القادم 25 08 2022. الموافق ل1444/01/27هـ

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف.jobs.sa

ثانيا: تعبئة كافة البيانات المطلوبة بعد قراءة جميع الشروط والمؤهلات.

ثالثا: اختيار مديرية مكافحة المخدرات.

رابعا: اتباع تعليمات الموقع بخصوص اكتمال التقديم.

شروط تقديم مكافحة المخدرات

وضعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات شروط تقريبا لكل رتبة عسكرية وهي كالتالي:

شروط رتبة وكيل رقيب: حامل لشهادة البكالوريوس، ويجب أن يكون حاصل على بكالوريوس (لمدة أربع سنوات) في تخصص (إدارة مالية، علم المعلومات، إحصاء). شرط رتبة عريف: حامل لشهادة دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص، ويجب أن يكون حاصل على دبلوم (لمدة سنتين فأكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص (أمن سيبراني، محاسبة). شرط رتبت جندي أول: حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص، بالإضافة إلى أنه يكون حاصل على دبلوم أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص (أمن سيبراني، إدارة المخاطر). وأخيرا شروط رتبةجندي: وهي أن يكون حامل لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط العامة المشتركة للتقديم على مكافحة المخدرات

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالرتب العسكرية هناك شروط عامة مشتركة لمكافحة المخدرات وهي: