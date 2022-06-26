“تقديم الحرس الوطني” رابط تقديم كلية الملك خالد وتعليمات وشروط التسجيل

أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية، عن بدء استقبال رابط تقديم كلية الملك خالد طلبات الالتحاق، للطلاب الجامعيين، عبر موقع كلية الملك خالد، ابتداء من اليوم الأحد الموافق 27 ذي الحجة 1443 هـ، وذلك للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات المعلنة سابقا، وفقا لما أعلنته من شروط التقديم، كما ستعلن كلية الملك خالد العسكرية عن موعد التسجيل لطلاب الثانوية العامة لاحقا.

طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

يتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ١٤٤٣ للجامعيين من خلال إتباع الإرشادات الواردة في الفيديو التالي، مع مراعاة الالتزام بتعليمات تسجيل طالب جديد الواردة أدناه في هذا المقال.

كلية الملك خالد

كلية الملك خالد العسكرية هي إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، تم افتتاح الكلية بواسطة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 3 ربيع الأول 1403، وتهدف إلى تخريج الطلاب الضباط للعمل في قوات الحرس الوطني، بدأت أولا بتأهيل اللائق عسكريا من حملة الثانوية العامة، للعمل كضباط في الحرس الوطني، لتحصل بعد ذلك على عقد الدورات التأهيلية للجامعيين، وفق التخصصات المطلوبة في الحرس الوطني.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل في الحرس الوطني عن رابط كلية الملك خالد العسكرية، المختص بالتسجيل في دورة الضباط الجامعيين، وفق التفاصيل التالية: