“تقديم الحرس الوطني” رابط تقديم كلية الملك خالد وتعليمات وشروط التسجيل
أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية، عن بدء استقبال رابط تقديم كلية الملك خالد طلبات الالتحاق، للطلاب الجامعيين، عبر موقع كلية الملك خالد، ابتداء من اليوم الأحد الموافق 27 ذي الحجة 1443 هـ، وذلك للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات المعلنة سابقا، وفقا لما أعلنته من شروط التقديم، كما ستعلن كلية الملك خالد العسكرية عن موعد التسجيل لطلاب الثانوية العامة لاحقا.
طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
يتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ١٤٤٣ للجامعيين من خلال إتباع الإرشادات الواردة في الفيديو التالي، مع مراعاة الالتزام بتعليمات تسجيل طالب جديد الواردة أدناه في هذا المقال.
كلية الملك خالد
كلية الملك خالد العسكرية هي إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، تم افتتاح الكلية بواسطة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 3 ربيع الأول 1403، وتهدف إلى تخريج الطلاب الضباط للعمل في قوات الحرس الوطني، بدأت أولا بتأهيل اللائق عسكريا من حملة الثانوية العامة، للعمل كضباط في الحرس الوطني، لتحصل بعد ذلك على عقد الدورات التأهيلية للجامعيين، وفق التخصصات المطلوبة في الحرس الوطني.
رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية
- يتم التسجيل في كلية الملك خالد عبر رابط kkmar.gov.sa
- الالتزام بالاطلاع على شروط التقديم جيدا قبل بدء التسجيل.
- تفعيل المتقدم لحساب منصة أبشر، حتى يتمكن من تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- يفضل التسجيل في كلية الملك خالد من خلال الحاسب، ألا يقل المتصفح المستخدم في التسجيل عن internet explorer 8، يفضل أعلى.
- يجب ألا تتجاوز مدة تسجيل البيانات أكثر من 60 دقيقة.
- يجب إرفاق المستندات التالية، وتجهز من خلال الماسح الضوئي:
- الهوية الوطنية.
- صورة شخصية بخلفية بيضاء.
- سجل أسرة، للمتزوج.
- شهادة التخرج.
- للتخصصات الطبية والصحية، شهادة الامتياز.
- السجل الأكاديمي للمتقدم، ويحصل عليه الطالب من موقع الجامعة.
- الحرص على تعبئة جميع البيانات بدقة، ومراجعة البيانات جيدا قبل تقديم الطلب.
- كتابة رمز التحقق باللغة الإنجليزية.
- بعد قيام المتقدم بالنقر على أيقونة تسجيل، يظهر رقم الطلب، قم بطباعة الرقم.
- عدم ظهور رقم الطلب يعني خطأ في التسجيل.
- يمكن تعديل بيانات التسجيل حتى انتهاء موعد التقديم.
- يتحمل الطالب المسؤولية في حال تم إدخال بيانات غير صحيحة.
شروط قبول الجامعيين في الحرس الوطني
حددت وزارة الحرس الوطني، شروط التسجيل للجامعيين، كالتالي:
- الجنسية: للسعوديين فقط.
- السمعة: يجب أن يكون غير محكوم عليه في حد شرعي.
- المتزوج: غير مسموح للمتزوج من أجنبية.
- السن: يجب ألا يزيد عن ٢٧ عام في مختلف التخصصات، يستثنى الأطباء فقط، يجب ألا يزيد عن ٣٠ عام.
- الطول والوزن: يجب ألا يقل الوزن عن ٥٢ كجم مقابل ١٦٥ سم، ألا يزيد عن ٩٥ كجم مقابل ١٨٨ سم.
- التعليم: يجب ألا يمر أكثر من عام على التخرج، ألا يقل التقدير عن جيد، بانتظام كلي.
- اللغة الإنجليزية: يجب اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية المنعقد من المركز الوطني للقياس.
- الرخصة: يجب الحصول على رخصة الهيئة السعودية في تخصصات الطب، التخصصات الصحية.
- تعليم الخارج: يجب تقديم معادلة الشهادة العلمية للجامعيين من الخارج، معادلة وزارة التعليم السعودية.
- إجراءات القبول: يجب استكمال إجراءات قبول الطلاب في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين، وهي:
- اختبار التخصص في التخصصات التي لها اختبار تخصصي.
- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
- تخطي اختبارات اللياقة البدنية.
- إنهاء التزكية الأمنية.
- النجاح في اختبار كفايات الحرس الوطني.
- الكشف الطبي: يشترط اجتياز المتقدم للفحص الطبي، الصادر عن اللجنة الطبية العسكرية، ولا يقبل أي فحص طبي آخر، كما تعتبر نتيجة الفحص نهائية، ولا يمكن إعادتها.
ما هو اختبار الكفايات للكليات العسكرية
هو عبارة عن اختبار تعقده لجنة القبول والتسجيل في الحرس الوطني، بعد إعلان أسماء المقبولين مبدئيا في كلية الملك خالد العسكرية جامعيين، ويتم من خلاله قياس مهارات المتقدمين، قياس المعرفة، ويتضمن الاختبار اختبار قياس المهارات الشخصية للمتقدمين، وبعض الاختبارات التحليلية.
التخصصات المطلوبة في كلية الملك خالد العسكرية
أعلن الموقع الإلكتروني لكلية الملك خالد عن التخصصات المطلوبة وهي:
- أولا: التخصصات الطبية.
- ثانيا: التخصصات الصحية.
- ثالثا: التخصصات الهندسية.
- رابعا: تخصصات علوم الحاسب الآلي.
- خامسا: تخصصات الإعلام.
- سادسا: تخصصات الترجمة.
- سابعا: تخصصات الإدارة.
- ثامنا: تخصصات علوم شرعية.
موعد تقديم الحرس الوطني كلية الملك خالد
يبدأ التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ١٤٤٣ للجامعيين، ابتداء من يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022م.