رابط تقديم قوات أمن المنشآت ١٤٤٤ نساء

الإدارة العامة للقبول المركزي الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اعلنت عن موعد بدء التقديم لوظائف قوات أمن المنشآت للنساء ١٤٤٤ برتبة جندي، حيث أن كل المواطنات المقيمات في المملكة السعودية والذين تتوافق بهم الشروط المطروحة من المؤسسات العسكرية يمكن أن يتقدموا لتلك الوظيفة، كما أن في الوقت الحالي تزداد عمليات البحث في جوجل على طريقة التسجيل في وظيفة أمن المنشآت للنساء، وسوف نوفر لكم شروط وطريقة التسجيل في السطور التالية.

طريقة التسجيل في أمن المنشآت للنساء١٤٤٤

وظيفة قوات أمن المنشآت ١٤٤٤ بالمملكة العربية السعودية بدء التقديم بها يوم السبت ٦ أغسطس ٢٠٢٢ الموافق الثامن من محرم١٤٤٤، وتعتبر تلك الوظائف من الوظائف العسكرية للنساء ويتم التقديم لها عن طريق منصة ابشر للتوظيف، ويتم قفل أبواب التسجيل يوم الخميس ١٣ من شهر محرم، وال١٠ من أغسطس ويمكنك التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

● يجب على النساء المتقدمين تسجيل الدخول الى منصة ابشر للتوظيف.

● يجب عليك تسجيل الدخول من حسابك الشخصي على المنصة.

● قومي بالذهاب إلى علامة التبويب الخاصة بالوظائف واختاري وظائف أمن المنشآت.

● عليك أن تتطلعي على كل الشروط الخاصة بأمن المنشآت والموافقة عليها.

● قومي بكتابة الاستمارة وتعبئة بياناتك الشخصية بعناية، ثم قومي برفع المستندات المطلوبة.

● اضغطي على متابعة التسجيل مع إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للتقديم في أمن المنشآت للنساء ١٤٤٤

للتسجيل في أمن المنشآت ١٤٤٤ للنساء العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الانثى المتقدمة ومن هذه الشروط كما يلي:

● يجب أن تكون المتقدمة نالت الشهادة الثانوية.

● أن تكون بجنسية سعودية ومقيمة في المملكة العربية السعودية.

● أن تكون المتقدمة صاحبة سيرة حسنة وطيبة، وليس عليها أي قضية جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

● أن تكون المتقدمة في حالة حصولها على شهادة من خارج السعودية، فلابد أن تكون الشهادة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.

● أن تكون المتقدمة تمتلك هوية وطنية.

● يجب ألا تكون موظفة في القطاع الحكومي أو في القطاع العسكري.

● يجب أن تكون غير مفصولة من أي مركز أو معهد عسكري لأي سبب من الأسباب.

● اجتياز كل الامتحانات المطلوبة والنجاح فيها.

● أن تكون بالوزن والطول المناسب ومتوافق مع الفئة المطلوبة.

● أن تجتاز المتقدمة الامتحان الطبي والمقابلة الشخصية.

● ملئ البيانات كاملة و تكون متوافقة مع هويتها الوطنية.