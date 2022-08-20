رابط تقديم في مكافحة المخدرات 1444 للرجال عبر أبشر للتوظيف وشروط التسجيل

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها للرجال في مكافحة المخدرات، وقد قامت المديرية بوضع رابط للتقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1444 للرجال، وسوف يتم تفعيله عبر منصة أبشر للتوظيف في حال قدوم موعد التسجيل، وقد أوضحت الإدارة شروط القبول في مكافحة المخدرات المؤهل الدراسي المطلوب للتقديم على وظائف المديرية العامة للمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نوضح شروط مكافحة المخدرات ورابط التقديم على هذه الوظائف العسكرية المعلنة.

موعد تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1444

حيث أعلنت المديرية العامة بأن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات المتاحة لديها يكون من خلال أبشر للتوظيف ومن المؤكد بأن يتم فتح باب التقديم في مكافحة المخدرات بداية من يوم السبت الساعة 10 الموافق يوم 22 محرم 1444هـ والموافق 20 أغسطس 2022م، وسوف يستمر التقديم حتى الساعة 10 من صباح يوم الخميس بتاريخ 27 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 25 أغسطس 2022م.

رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1444

وقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بتوضيح رابط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للرجال عبر أبشر للتوظيف، وحددت الرتب العسكرية التي سوف يتم التعيين بها بعد القبول في الوظائف العسكرية على الرتب الآتية (وكيل رقيب أو عريف أو جندي أول أو جندي) على حسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء كان شهادة البكالوريوس أو الدبلوم لمدة عامين فأكثر أو شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وقد أكدت على ضرورة التحقق من انطباق شروط التقديم على مكافحة المخدرات قبل البدء في تعبئة بيانات التسجيل، ويمكن دخول منصة أبشر للتوظيف من خلال اتباع الرابط التالي: (https://jobs.sa).

طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

يجب الذهاب إلى منصة أبشر للتوظيف. ثم قم بالنقر على تقديم مكافحة المخدرات. يجب إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، والاسم والمؤهل العلمي وغيرها من البيانات المطلوبة. يجب مراعاة الدقة جيداً أثناء عملية إدخال البيانات قبل حفظ الطلب. في حالة وجود خطأ في البيانات المدخلة ينتج عنه استبعاد المرشح للوظيفة المتقدم لها.

شروط القبول في مكافحة المخدرات 1444

وقد قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لديها وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم لوظائف مكافحة المخدرات سعودي الجنسية، ويستثنى كل مواطن نشأ مع والده خارج المملكة خلال تأديته خدمته. وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وليس مداناً في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ويجب أن لا يكون قد سبق تعيينه على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. يجب أن لا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية. ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية. وأن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب (الثانوية العامة أو ما يعادلها – البكالوريوس – الدبلوم). اجتياز إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي. يجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

سلم رواتب مكافحة المخدرات للرجال

وقد قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتوضيح قيمة رواتب العاملين بها، وتختلف قيمة الرواتب على حسب درجة كل عامل بها، وتتمثل الرواتب كما يلي :