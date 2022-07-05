رابط تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي قبل عيد الأضحى المبارك

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويوجد أشخاص يحتاجون إلى مساعدة مالية من أجل قضاء الديون أو لتوفير متطلباتهم قبل العيد، ويعتبر الديوان الملكي واحدًا من أهم المؤسسات السعودية تقديمًا للدعم المالي والعيني، لذلك سنتعرف اليوم في هذا المقال على رابط تقديم طلب مساعدة مالية من الديون الملكي.

تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

السؤال الأكثر تداولاً بين المواطنين في السعودية في الوق الراهن، الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي، وإليكم الخطوات ورابط التقديم:

في البداية يتم تسجيل الدخول المباشر إلى الديوان الملكي.

من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار الخدمات المالية ثم يتم الانتقال إلى الصفحة التالية.

العمل على ملء نموذج الطلب الذي سيظهر أمامك.

احرص على إدخال البيانات المطلوبة بدقة عالية.

سيتم الرد خلال أيام.

الفئات المستفيدة من مساعدات الديوان الملكي

كشف الديوان الملكي عن الفئات التي لها الأولوية في الحصول على مساعدات الديوان الملكي لتأتي على النحو التالي:

كل من يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى المال من أجل توفير العلاج مثل الفشل الكلوي.

كل من يعان من ضائقة مالية ولا يملك مصدر دخل ليتجاوز هذه الأزمة.

عند تعرض رب الأسرة إلى السجن أو عند وفاة من يعول الأسرة.

من يعانون من قضايا مالية.

مع العلم أن الديوان الملكي السعودي قام بتوفير عدد من أرقام التواصل لكي يسهل على المستفيدين الحصول على إجابة أي استفسار حيث يمكن التواصل عبر 8004000000 وهذا الرقم من داخل السعودية بينما رقم التواصل من خارج السعودية 920030003 علمًا بأن خدمة العملاء متاحة على مدار الساعة طوال أيام العمل من أجل الرد على استفسارات وتساؤلات العملاء وبيان حالة الطلب المقدم.