رابط تقديم طلب المشاركة في الحج 1443 عبر موقع وزارة الصحة moh.gov.sa

إعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن توافر مجموعة من الوظائف الطبية في العديد من المستشفيات بمدينة مكة المكرمة والمدينة، من أجل تخفيف الأعباء إثناء موسم الحج في تلك المدينتين، وتعتبر هذه الخدمة هي واحدة من الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة لزوار بيت الله الحرام سنوياً، حيث تعمل على إستقطاب الكوادر البشرية من الأطباء بشكل سنوي من أجل خدمة الحرم المكي والمستشفيات المحيطة، وفي هذا المقال سنشرح لكم طريقة تقديم طلب المشاركة في الحج 1443.

شروط المشاركة في الحج 1443

هناك عدد من الشروط التي قامت وزارة الصحة السعودية بوضعها من أجل المشاركة في موسم الحج هذا العام، حيث إن تلك الشروط تتلخص في الأتي:

تقديم المستندات المطلوبة سارية المفعول.

يجب تقديم شهادة بالتخصص المطلوب.

إن يكون المتقدم متفرغ للعمل في موسم الحج.

تقديم إجازة من العمل الملتحق به في فترة موسم الحج.

يجب إن لا يكون قد صدر علية أي من أحكام عدم ممارسة العمل.

المستندات المطلوبة للمشاركة في الحج

يوجد عدد من الأوراق التي يجب إحضارها وهي في الأتي:

صورة من شهادة خبرة بالعمل في قسم العناية المكثفة.

صورة من بطاقة الهوية أو بطاقة الإقامة للمتقدم.

شهادة التصنيف المهني سارية المفعول.

بيان إجازة من جهة العمل في موسم الحج.

خطوات تقديم طلب المشاركة في الحج 1443

قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة التقديم للمشاركة في موسم الحج 1443 إلكترونياً، من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الأنترنت، حيث يكون ذلك من خلال القيام بالأتي:-