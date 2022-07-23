رابط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف وشروط إسقاط القروض

وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية دائماً ما تحرص على تقديم يد العون لكافة الفئات الأشد احتياجاً بالبلاد، حيث أتاحت تقديم طلب إعفاء بنك التسليف للمواطنين المتعثرين في سداد باقي أقساط القروض لسبب صحي أو غيره، وفي إطار ذلك وضعت عدد من الشروط المبسطة الواجب توافرها في صاحب الطلب ليتم الموافقة عليه، وفي إطار ذلك منح بنك التنمية الاجتماعية خدمة مجانية عبر الإنترنت من خلالها يتم الاستعلام إسقاط قروض بنك التسليف والتي نتعرف عليها تفصيليلاً من خلال مقالنا اليوم.

تقديم طلب إعفاء بنك التسليف إلكترونياً

في إطار قيام بعد مواطني المملكة في إقامة المشاريع من خلال قروض بنك التسليف للمساهمة في ازدهار اقتصاد المملكة، قد يتعرض البعض منهم إلى التعثر في السداد وعلى هذا تم السماح لهم بتقديم طلب إعفاء بنك التسليف ليقوم البنك بسداد باقي الأقساط المتبقية، والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

1. يتم الانتقال إلى المنصة الإلكترونية لبنك التسليف والادخار الرسمية.

2. يتم تسجيل الدخول من خلال حساب الشخصي أو إنشاء حساب.

3. يتم إدخال اسم الشخص بالكامل ورقم الحفيظة والمصدر الخاص بها.

4. تسجيل رقم العقد والشركاء حال تواجدهم.

5. تدوين كلاً من اسم صاحب الطلب ورقم بطاقة الهوية ورقم الجوال.

6. إرفاق كافة الأوراق الرسمية المطلوبة.

شروط إسقاط قروض بنك التسليف

يتم تقديم طلب إسقاط القروض الخاصة بالمواطنين من بنك التسليف من خلال تسجيل الدخول بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالبنك من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ولكن في البداية لا بد من التعرف على الشروط الموضوعة من قبل البنك ليتم التقديم والموافقة على الطلب:

على المواطن توفير الأوراق الرسمية المطلوبة من البنك لإثبات حقيقة وضعه المادي وعدم القدرة على السداد.

ضرورة تواجد البطاقة العائلية للمواطن صاحب الطلب.

استكمال البيانات المطلوبة داخل النموذج الخاص بطلب الإعفاء.

صورة واضحة من الهوية الوطنية على أن تكون ما زالت سارية.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 25 عام إلى 55 عام.

في حالة تقديم الطلب بشكل إلكتروني لابد من إرفاق الأوراق المطلوبة أثناء التقديم، أو من خلال إرسالهم للديوان الملكي من خلال البريد السعودي.

الاستعلام عن إسقاط قرض برقم الهوية

من خلال الموقع الرسمي وزارة المالية.

ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار خدمات الأفراد, ومنها اختيار خدمة الاستعلام عن اعفاءات القروض.

إدخال جميع البيانات المطلوبة, واخيراً بحث.

كما يمكن الاستعلام عن الإسقاط من خلال الاتصال الهاتفي على رقم 199099 الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.