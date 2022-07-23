رابط تقديم الامن العام نساء 1443 شروط القبول والتسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف

أعلنت عنه اليوم المديرية العامة للأمن العام السعودية وفتحت أبواب قبول وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي وجاء هذا الإعلان على الحساب الرسمي الخاص بها من خلال تويتر، وتحديدا في الإدارة العامة للمرور، هذا وقد تم تحديد موعد تقديم الأمن العام للنساء عبر أبشر ابتداء من يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022، وسيستمر حتى يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة. وقد أشارت المديرية العامة بأن تقديم الامن العام نساء تبلغ مدة متوسط الدورة الخاصة به تسعة أشهر، كما نوهت على ضرورة ملأ كل البيانات المطلوبة عبر رابط تقديم الامن العام jobs sa، لأن كل من يلاحظ لديه اختلاف في المعلومات سيتم استبعاده من قائمة من قاموا بـ تقديم على الامن العام.

رابط تقديم الامن العام نساء 1443

أولا: يجب على المتقدم أن يدخل مباشرة إلى أبشر للتوظيف

كتابة المعلومات المطلوبة، وهي الاسم وكلمة المرور للدخول إلى النظام

يضغط على زر تقديم الامن العام، ومن ثم يختار منها وظائف الامن العام نساء

كتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة طلب التوظيف بشكل دقيق.

النقر على زر إرسال الطلب.

يجب أن يحتفظ المتقدم برقم الطلب، سيحتاجه عند إعلان نتائج القبول المبدئي.

شروط الامن العام للنساء 1443

يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية، ما عدا من نشأت مع والدها خارج المملكة بغرض العمل

أن يكون المؤهل العلمي الخاص بها هو الثانوية العامة فأكثر

من الضروري أن يكون سنها بين 25 و35 سنة

بالنسبة للطول لا يجب أن يكون أقل من 155، ويلزم أن يكون متناسب مع وزنها

أن تجتاز المتقدمة اختبار القبول بنجاح، وتجري اختبار الفحص الطبي أيضا.

من الضروري أن تتحلى بحسن السيرة، وألا يكون قد سبق وحكم عليها في قضية تحل بالشرف والأمانة العامة

في حال كانت متزوجة يجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية، وتكون لها هوية وطنية مستقلة.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

المستندات المطلوبة

من أجل التسجيل في الأمن العام 1443، يجب ان توفر المتقدمات مجموعة من المستندات الهامة جاءت مبينة على النحو التالي:

صورة عن بطاقة العائلة

صورة عن بطاقة الهوية الوطنية

إحضار نسخة عن شهادة اجتيازها لاختبار التحصيلي بنجاح.

نسخة عن المؤهل العلمي الذي حصلت عليه في دراستها.

نسخة عن الشهادة الخاصة باختبار القدرات العامة.

وظائف الامن العام للنساء

توجد عدة تخصصات أتاحتها المديرية العامة للامن، وهي

الإدارة العامة للمرور،

إدارة الأسلحة والمتفجرات.

إدارة العامة للأدلة الجنائية، والخدمات الطبية،

شرطة المناطق.

إدارة التوجيه الفكري والمعنوي، والإمداد والتموين.

إدارة البحث والتحريات الجنائية،

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

الإدارة الاعمة لدوريات الأمن.