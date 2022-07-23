رابط تقديم الأمن العام نساء 1443 في إدارة المرور على رتبة جندي

أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية العسكرية فتح باب التقدم لوظائف الأمن العام 2022 للنساء، وعلى الراغبين في التسجيل قراءة الشروط المطلوبة أولا، وفي حال استيفاء الشروط يجب تعبئة استمارة التسجيل الإلكتروني من خلال رابط أبشر للتوظيف في التاريخ المحدد مع التنبيه بضرورة تحميل جميع المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها عند الدخول، بحيث تتوافق مع المستندات عند إجراء المطابقة.

التعريف بوظائف الأمن العام للنساء 1443

تم فتح باب التسجيل لشغل مناصب نسائية عسكرية في الأمن العام بإدارة المرور، والجدير بالذكر أن التسجيل يتم إلكترونياً من خلال منصة أبشر للتوظيف. لذلك، يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب نشط على منصة أبشر للتوظيف حتى يتمكن من التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن العام.

إذا لم يكن لدى مقدمة الطلب حساب بالفعل، فيجب عليها إنشاء حساب جديد. من خلال النقر على أيقونة “تسجيل جديد” واتباع الخطوات المطلوبة حتى اكتمال التسجيل بنجاح على رابط موقع أبشر للأمن العام.

رابط تقديم وظائف الأمن العام 1443 لإدارة المرور للنساء

يتم التقديم باتباع الخطوات التالية:

التسجيل في وظائف الأمن العام عن طريق الدخول على رابط التوظيف في أبشر.

أدخلي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك، ثم انقري على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اضغطي على زر الخاص بالوظائف المتاحة ومنه يتم اختيارك لوظائف الأمن العام.

تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني بدقة وتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد إتمامك لعملية التسجيل والتحقق من صحة البيانات يتم الضغط على زر التسجيل.

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والنشأة.

حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل المؤهل العالي.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يحكم عليها في أي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون لديكي هوية وطنية مستقلة وصالحة.

ألا تكون المتقدمة قد سبق تعيينها في وظيفة خاضعة للنظام العسكري، أو أنهيت خدماتها من مراكز أو معاهد عسكرية، أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

يجب على المتقدمة اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات المطلوبة للقبول.

أما الشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التربية والتعليم ويصدق عليها.

الاختصاصات المطلوبة لوظائف قوات الأمن العام الخاصة

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ستعطى الأفضلية للحاصلين على مؤهل أعلى (دبلوم- ماجستير) في التخصصات التالية: – القانون، الإحصاء، الإعلام، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، اللغة الإنجليزية، الحاسوب، المحاسبة.

موعد تقديم وظائف الأمن العام عبر منصة أبشر

سيكون التسجيل متاح من يوم السبت 24/12/1443 الموافق 23/07/2022 وينتهي التسجيل يوم الخميس 29/12/1443 الموافق 28/07/2022.