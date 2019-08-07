رابط تطبيق تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات(1440 هـ – 2019 م) مميزاته وتحديثاته الجديدة

تطبيق تفويج الحجاج الى جسر الجمرات وقطار المشاعر، والذي قامت بطرحه إدارة التفويج بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر تطبيق تفويج الحجاج من التطبيقات الالكترونية الهامة والتي يمكن تحميلها على الهواتف المحمولة للحجاج، وهي تختص بمتابعة دقيقة لحركة تفويج الحجاج وقت رمي الجمرات، ويقوم التطبيق بتحديد عدد أفواج الحجاج ومساراتها، وكذلك توقيتات وموعد دخولها وخروجها، مما سيتيح أفضل متابعة لحظية لغرفة عمليات تفويج الحجاج.

تطبيق تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات وقطار المشاعر

وقد استحدث تطبيق تفويج الحجاج الى جسر الجمرات وقطار المشاعر، بواسطة فريق عمل دؤوب برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الحج العليا، بمشاركة جهات من الأمن العام، ومؤسسات حجاج الداخل، ومؤسسات الطوافة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وهيئة تطوير مكة المكرمة، وغيرها العديد من الجهات المختصة.

تحديث تطبيق تفويج الحجاج

تفادت اللجنة الفنية بمركز المعلومات بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الملاحظات التي أُخِذَت على تطبيق تفويج الحجاج العام الماضي 2018، لذلك قامت وزارة الحج بتحديث تطبيق تفويج الحجاج مع تصحيح الأخطاء التي حدثت ليصبح أكثر فاعلية وجاهزية خلال هذا العام من موسم حج 1440هـ أمام الحجاج ويخدمهم من قِبَل مرشدي الحج الذين يتابعون تفويج الحجاج حسب الجداول الزمنية للتفويج المخصصة من وزارة الحج والعمرة .