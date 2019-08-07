رابط تطبيق تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات(1440 هـ – 2019 م) مميزاته وتحديثاته الجديدة

تطبيق تفويج الحجاج الى جسر الجمرات وقطار المشاعر، والذي قامت بطرحه إدارة التفويج بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر تطبيق تفويج الحجاج من التطبيقات الالكترونية الهامة والتي يمكن تحميلها على الهواتف المحمولة للحجاج، وهي تختص بمتابعة دقيقة لحركة تفويج الحجاج وقت رمي الجمرات، ويقوم التطبيق بتحديد عدد أفواج الحجاج ومساراتها، وكذلك توقيتات وموعد دخولها وخروجها، مما سيتيح أفضل متابعة لحظية لغرفة عمليات تفويج الحجاج.
تطبيق تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات وقطار المشاعر
وقد استحدث تطبيق تفويج الحجاج الى جسر الجمرات وقطار المشاعر، بواسطة فريق عمل دؤوب برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الحج العليا، بمشاركة جهات من الأمن العام، ومؤسسات حجاج الداخل، ومؤسسات الطوافة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وهيئة تطوير مكة المكرمة، وغيرها العديد من الجهات المختصة.
تحديث تطبيق تفويج الحجاج
تفادت اللجنة الفنية بمركز المعلومات بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الملاحظات التي أُخِذَت على تطبيق تفويج الحجاج العام الماضي 2018، لذلك قامت وزارة الحج بتحديث تطبيق تفويج الحجاج مع تصحيح الأخطاء التي حدثت ليصبح أكثر فاعلية وجاهزية خلال هذا العام من موسم حج 1440هـ أمام الحجاج ويخدمهم من قِبَل مرشدي الحج الذين يتابعون تفويج الحجاج حسب الجداول الزمنية للتفويج المخصصة من وزارة الحج والعمرة .
مميزات تطبيق تفويج الحجاج
صرّح احمد عطاس عضو مجلس الادارة والمسؤول عن التفويج، أن تطبيق تفويج الحجاج يعتبر جاهزا بعدة مميزات تخدم الحجاج والمرشدين وتحقق لهم أفضل راحة وهي كالتالي:
- يتيح تطبيق تفويج الحجاج إسناد أفواج من الحجاج للمرشدين بدلا من الدخول إلى صفحة برنامج الحج من جهاز الكومبيوتر.
- يمكن لتطبيق تفويج الحجاج متابعة كل تحركات الأفواج.
وعن الغرض من تصميم تطبيق تفويج الحجاج، فقد أوضح السيد احمد باداود أن تطبيق تفويج الحجاج صُمِّمَ من أجل وضع جداول التفويج لكل مكاتب الخدمة الميدانية التي تنظمها وزارة الحج والعمرة، وأنه يجب التزام مكاتب الخدمة الميدانية بجميع ماتم تحديده من المواعيد بالجداول المخصصة للتفويج وذلك لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم لشعيرة رمي الجمرات.
تطبيق تفويج الحجاج ومتابعة حركة الحجاج
يتابع تطبيق تفويج الحجاج تحركات الحجاج منذ انطلاقهم من المخيم وحتى الوصول إلى منشأة الجمرات، وأيضا يتابع عودتهم للمخيم، وذلك للتأكّد من التزام الحجاج والمرشدين بتوقيتات التفويج وكذلك الالتزام بالطرق المخصصة، بالاضافة إلى أن تطبيق تفويج الحجاج يُنبِّه المرشد، ويُنبِّه عضو التفويج بمكتب الخدمة الميدانية بالأوقات المحددة للتفويج، ويرسل لهم رسائل على الهواتف الخاصة بهم قبل موعد التفويج بساعة، حتى يقوموا بتجهيز الفوج لخطوة التفويج لمنشأة الجمرات، كما ينبهم تطبيق تفويج الحجاج إلى ضرورة التأكد من شحن جهاز الجوال بالطاقة ليستطيعوا استلام الرسائل.
تحديثات جديدة في تطبيق تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات
- اسناد الافواج الى المرشدين
- متابعة عملية التفويج
- مراقبة رحلة القطار
- احصائية رمي الجمرات
- جداول وبيانات التفويج
- محضر المخالفات
- التأكد من جاهزية الخدمات
تحميل تطبيق تفويج الحجاج 1440 هـ – 2019 م
من خلال الرابط التالي سيتمكن الحجاج والمرشدين وكذلك أفراد هيئة مكتب الخدمات الميدانية من متابعة تفويج الحجاج.
رابط تحميل تطبيق تفويج الحجاج 1440 هـ – 2019 م
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