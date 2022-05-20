قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم والقبول للأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية، حيث تختص قوات الأمن الدبلوماسي رجال بحماية الأماكن الدبلوماسية والسفارات في جميع أنحاء الأراضي السعودية، ويمكنك التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي من خلال موقع أبشر، حيث يتم استقبال طلبات التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي بداية من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري من العام 2022 من الساعة العاشرة صباحا ويستمر قبول الطلبات حتى الخميس الموافق السادس والعشرين من نفس الشهر.

شروط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ونشأ داخل الأراضي السعودية. يجب أن يمتاز المتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة. لا يكون المتقدم مسجون من قبل في قضية شرف أو قضية أخلاقية. يجب ألا يكون موظفا أو سبق له الوظيفة في أحد الفروع العسكرية. لا يكون المتقدم موظف في أحد الوظائف الحكومية. يجب أن يكون متزوج من مواطنة سعودية. يجب أن يجتاز جميع الاختبارات والامتحانات التي تقدم له في مقر الأمن العام. يجب امتلاك شهادة تعليمية للمتقدم، وأن تكون مصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية. طريقة التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي أولا الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

ثانياً تقوم بالضغط على الوظائف المتاحة، أو على الوظيفة التي تظهر لك وتود التسجيل فيها.

ثالثاً تقوم بقراءة الشروط جيدا، وبعدها تقوم بالنقر على الرابط الذي أسفل الصفحة.

رابعاً قم بالضغط على الوظيفة المراد التقديم عليها، ثم الضغط على الموافقة على كافة الشروط الموضوعة ثم نقوم بتقديم الطلب.

خامساً قم بملء البيانات الشخصية ثم الموافقة والنقر على حفظ والتالي.

وأخيرا نضع في البيانات المؤهل العلمي الذي يخص المتقدم.