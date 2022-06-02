رابط تسجيل روضة نظام نور 1444 وأعمار الطلاب المستحقين للتسجيل

نظام نور للتسجيل في رياض الاطفال ١٤٤٤ بالمملكة العربية السعودية، حيث يسعى الكثير من أولياء الأمور في السعودية عن طريقة التسجيل من خلال نظام نور، كذلك زادت عمليات البحث عن رابط التسجيل في رياض الاطفال، ويذكر أن مؤسسة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد قامت بفتح أبواب التسجيل للطلاب لنظام نور لرياض الاطفال، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بطريقة التسجيل، وكذلك الاعمار المتاح لها التسجيل.

موعد التسجيل لرياض الاطفال في نظام نور

يتم التسجيل بداية من يوم الاحد ٢٩ من مايو ٢٠٢٢، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المصمم من الوزارة، كما يذكر أن الهيئة التعليمية بالمملكة العربية السعودية تسعى دائما في تطوير العملية التعليمية والمناهج التعليمية المختلفة، واستخدام احدث الأساليب الحديثة في التعليم.

التسجيل على رياض الاطفال ١٤٤٤

العديد من أولياء الأمور يريدون تسجيل أولادهم في رياض الاطفال، وذلك على مستوى كافة محافظات المملكة العربية السعودية، وسوف نذكر في السطور القليلة القادمة طريقة التسجيل الالكتروني لرياض الاطفال بنظام نور١٤٤٤ من خلال الآتي :

• ادخل اولا على الرابط الخاص بنظام نور.

• قم بتسجيل اسمك وكلمة المرور وذلك إذا كان ولي الأمر لديه حساب على الموقع الالكتروني.

• أما إذا كان ولي الأمر ليس لديه حساب، فيمكنه الضغط على التسجيل كولي أمر جديد، ويقوم بمليء كافة البيانات الخاصة به واختيار كلمة مرور خاصة به.

• ثم قم بالضغط على تسجيل تلميذ جديد، وهي خانة موجودة في أعلى الصفحة بعد التسجيل.

• ثم يقوم ولي الأمر بملء جميع الخانات الخاصة ببيانات الطالب بداية من اسمه حتى رقم هويته، ثم يقوم باختيار المدرسة التي يريد الانضمام لها، وكذلك اختيار مدرسة بديلة إذا لم يوافق على المدرسة المختارة.

• واخيرا قم بالضغط على تأكيد التسجيل.

اعمار التسجيل في رياض الاطفال

يتساءل العديد من أولياء الأمور حول الأعمار التي يمكنها التسجيل في رياض الاطفال بنظام نور ١٤٤٤، فأعلنت وزارة التعليم السعودية ما يلي:

• المستوى الاول يكون بداية من الأطفال مواليد ١٢ اكتوبر لعام ٢٠١٨م إلى مواليد ١ اكتوبر ٢٠١٩م، وذلك يكون في الرياض الاهلي العالمي.

• المستوى الثاني ويكون للأطفال مواليد ٢٠ يناير لعام ٢٠١٨م إلى مواليد ١١ اكتوبر ٢٠١٨م.

• المستوى الثالث ويكون للطلاب أصحاب مواليد ٣ نوفمبر ٢٠١٦ حتى مواليد ١٩ يناير عام ٢٠١٨ م.