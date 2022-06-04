الآن رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 وشروط التسجيل في الحج عبر موقع المسار الالكتروني

يتزايد بحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل حجاج الداخل 1443، وذلك بعد أن قامت المملكة بفتح باب التسجيل لمواطني المملكة والمقيمين بها بشكل الكتروني وذلك يوم أمس الجمعة الموافق اليوم الثالث من شهر يونيو الجاري، وذلك من أجل التسهيل على كافة من يرغب في التسجيل، كما أن وزارة الحج والعمرة قد قامت برفع عدد الحجاج إلى مليون حاج، وهو ما دفع عدد كبير من المواطنين إلى البحث بشكل مستمر عن رابط التسجيل في الحج 1443، ونتعرف معا اليوم على خطوات التقديم بالتفصيل في السطور التالية.

رابط تسجيل حجاج الداخل 1443

تستمر عمليات البحث في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل حجاج الداخل 1443، وذلك من قبل ملايين المواطنين الذين يرغبون في أداء مناسك الحج هذا العام، حيث لم يفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك سوى أيام قليلة، كما أن زيادة عدد الحجاج هذا العام قد دفع عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى البحث عن رابط التسجيل في الحج وتمني الفوز به، وتسعى المملكة إلى زيادة عدد الحجاج وفي نفس الوقت الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الحجاج من تفشي فيروس كورونا بينهم، وإليكم خطوات ورابط التسجيل في الفقرة التالية.

خطوات تسجيل حجاج الداخل 1443

يمكن إتمام عملية تسجيل حجاج الداخل 1443 عن طريق اتباع الخطوات التالية..

يجب أولا التوجه إلى موقع المسار الالكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة. ثم القيام بقراءة كافة شروط الحج والضغط على القبول بتلك الشروط. قم بالضغط على أيقونة بدء الخدمة والموجودة في أسفل الصفحة. سجل الآن كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. اختر الخدمة التي ترغب في الحصول عليها وبرنامج الحج المناسب لك. قم باستكمال البيانات واضغط على زر تسجيل.

شروط التقديم على الحج 1443

إليكم شروط التقديم على الحج 1443 ..