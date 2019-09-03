هنا رابط تسجيل جدارة للتوظيف الحكومي الإداري : رابط موقع وزارة الخدمة المدنية للخريجين .. الضوابط والشروط

رابط تسجيل جدارة للتوظيف الحكومي والذي يطلبه جميع الباحثين عن الوظائف بالمجال الحكومي بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث الساعين للتدرج في السلم الوظيفي السعودي والانتهاء من البطالة عن رابط تسجيل جدارة للتوظيف الحكومي تبع وزارة الخدمة المدنية، نعرض عليكم طريقة التسجيل والدخول بالبيانات الشخصية على موقع وزارة الخدمة المدنية السعودي، كما نعرض عليكم المعايير والضوابط للتقديم، وكريقة التسجيل على الموقع، ونتابع معكم موعد الإعلان عن النتائج لجميع المتقدمين من الجنسين، الرجال والنساء.







رابط تسجيل جدارة للتوظيف الحكومي

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن حاجة الحكومة السعودية لتوظيف حوالي 1338 موظفا من الجنسين، ووضعت بعض المعايير الهامة التي يجب أن تنطبق على كل متقدم للوظائف ليتمكن من الحصول عليها، كما وضعت طرق للتظلم لمن لم يتمكن من الحصول على الوظيفة:













رابط تسجيل جدارة للتوظيف الحكومي ومواعيد التقديم



أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن جدول زمني لتقديم الخريجين من كل من الرجال والنساء على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتم التسجيل طوال 24 ساعة:







الشروط الواجبة للراغبين في التقديم للوظائف

يجب على المتقدم للوظائف النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.

على المتقدم/ ــة أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.

يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم / ــة مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف.

يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية.

على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

التقديم في توظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية

الدخول على موقع الخدمة المدنية، بوابة التسجيل الإلكتروني، والتأكد من صحة البيانات.

الضغط على المربع المخصص للدخول للإعلان

ترتيب رغبات الوظائف الحكومية حسب التوزيع الجغرافي.

على كل متقدم أو متقدمة اختيار طباعة ملخص الطلب، من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب، مع الاحتفاظ به، حيث أن الوزارة لا تقبل أي مراجعة أو استفسار دون تقديم ملخص الطلب، وتكون تاريخ طباعته سابقة لنهاية فترة التقديم المحددة للرجال والسيدات.

شروط التسجيل على رابط وزارة الخدمة المدنية

الحصول على شهادة عليا والتخصصات المنصوص عليها، وتتيح الوزارة عمل معادلة للشهادة الجامعية، ممن حصلوا عليها من خارج المملكة. الانتهاء من فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. الالتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية، وفقا لما ينص عليه لائحة الوظائف الصحية. الالتزام بفترة التقديم المقررة للجميع. تحديد ترتيب للرغبات في التوظيف تبعا للتوزيع الجغرافي للمتقدم وحسب نوع الوظيفة المطلوبة. على المتقدمين والمتقدمات عدم التأشير في المربع المخصص للأماكن إذا كانت لا تتفق مع رغباتهم، حيث أن الترشيح مرتبط بالرغبة المكانية التي تم تحديدها، وعدم تسلمها في المكان المحدد سيتم استبعاد صاحب/ صاحبة الطلب من الإعلان نهائيا، الخدمة المدنية جدارة.

كما تقوم بإتاحة العديد من الخيارات للمتقدمين، بهدف التيسير عليهم، وهي إتاحة رغبات الوظائف حسب التوزيع الجغرافي، حيث يختار المتقدم المكان الأقرب والأنسب إليه، على أن يتم المراجعة الإلكترونية على الموقع بعد ذلك بعد الانتهاء من تقديم الطلبات واختيار المكان الأنسب، حسب حاجة العمل والمؤهل الدراسي للمتقدم، كما تتيح المملكة خدمة الشهادة المعادلة لمن يحمل المؤهل من خارج المملكة.

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إمكانية تسجيل الخريجين، من كل من الرجال والنساء، من ذوي المؤهلات العليا والجامعات المتخصصة، والانضمام للسلم الوظيفي الحكومي، بشرط الالتزام بالموعد المقرر في التقديم ولك من خلال الرابط الرسمي لخدمة جدارة المدنية.